Bari. Dopo Lecce e Bari, il tour regionale di presentazione dell’Avviso MiniPia – il nuovo strumento della Programmaziona 2021-2027 che integra la misura del Pia con l’impianto procedurale del Titolo II – fa tappa a Foggia domani 13 marzo alle ore 11.30 presso la sede della Camera di Commercio (via Michele Protano, 7).

“Questi incontri – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – stanno riscontrando grande interesse da parte della cittadinanza, dei consulenti e di coloro interessati a realizzare un investimento per sviluppare le specializzazioni produttive.

Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, con la nuova programmazione regionale e spinti dall’Unione europea, abbiamo voluto puntare sull’innovazione, sulla digitalizzazione, sulla transizione energetica e sviluppare la qualificazione delle competenze”.

L’avviso sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare metodi produttivi e di erogazione dei servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad identificare gli usi più efficaci delle tecnologie e dotare la forza lavoro di adeguate competenze evolute e in linea con i nuovi modelli di business. Favorisce inoltre l’implementazione di processi sostenibili e di economia circolare, in ottica di un migliore e più razionale utilizzo delle risorse, dove il know-how digitale è fondamentale per consentire alle imprese di rimanere competitive.

All’incontro prenderanno parte l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, la direttora del Dipartimento Sviluppo economico, Giannaelisa Berlingerio, il direttore generale di Puglia Sviluppo, Antonio De Vito e il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Cosimo Damiano Gelsomino.

Come funzionano i MiniPia

I MiniPia, Pacchetti Integrati di Agevolazione, si rivolgono a micro e piccole imprese, nonché ai liberi professionisti, con l’obiettivo di agevolare programmi integrati di investimenti produttivi e di innovazione, di qualificazione del personale oltre che favorire l’acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.

Potranno essere agevolati investimenti produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati a temi quali la digitalizzazione, l’efficientamento energetico e l’ecosostenibilità che devono essere integrati con progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale delle imprese.

I programmi di investimento dei MiniPia dovranno avere un importo complessivo ammissibile compreso tra 30mila e 5 milioni di euro.

I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.

Gli investimenti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione e quelli per l’innovazione non possono superare 1 milione euro; gli investimenti per la formazione non possono eccedere 500mila euro; quelli per la tutela dell’ambiente non possono superare 3 milioni di euro. Le spese per servizi di consulenza, inclusa l’internazionalizzazione, e le spese per la partecipazione alle fiere non possono essere superiori a 500 mila euro.