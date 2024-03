E’ stata ufficializzata dopo un incontro aperto ai vari partiti, movimenti centristi e pentastellati, la candidatura a Sindaco di Angelo Masucci.

Il giovane avvocato sanseverese, visto da più parti come l’erede di Francesco Miglio, é stato individuato quale figura adatta a rappresentare il PD, il Gruppo Con, il MoVimento5Stelle e i socialisti.

Non è mancato tuttavia chi, tra gli avversari di Masucci, ha inteso esprimere un proprio commento.

Com’é il caso di Lydia Colangelo.

La docente é al momento accanto a Masucci, l’unica figura finora pubblicamente espressa.

Per la verità, quello di Colangelo è stato il primo volto reso pubblico per le amministrative del prossimo giugno.

Sentita da StatoQuotidiano la docente sanseverese, a capo del movimento centrista Alternativa Civica, così si esprime:

“La coalizione di centrosinistra è in evidente contraddizione con se stessa: intende far arrivare al cittadino il messaggio di rappresentate il nuovo ma porta con sé tutto il passato della cattiva amministrazione Miglio- spiega a SQ Colangelo-. L’avvocato Masucci, certamente stimato professionista, era già vicino all’amministrazione, seppure non con un ruolo politico. La sua volontà di discontinuità dovrebbe essere rappresentata da una rottura netta con la giunta in carica, ad esempio, che, invece, risulta candidata nelle sue liste. Il suo segno di discontinuità è in antitesi con ciò che continuano a sostenere i suoi promotori che invece parlano di continuità con il loro buon governo”, rimarcando il concetto di una politica passatista e nostalgica, a suo dire, assai poco attuale con le reali esigenze della città dei campanili.

“Un buon governo assolutamente disconsciuto dalla cittadinanza che ha visto sprofondare San Severo in un baratro. Anche se ci limitassimo solo a pochi dati è evidente il crollo demografico degli ultimi anni e la chiusura di numerosissime attività produttive”, prosegue.

“In questo clima di contraddizioni a sinistra e di confusione a destra, Alternativa Civica si propone come l’unico vero cambiamento.

Anche nel centrodestra, infatti, si annida una buona rappresentanza della vecchia politica clientelare che ha condizionato la vita istituzionale di questa città.

Non è più possibile assistere al perdurante riproporsi di una vecchia e cattiva politica, chiusa nei suoi palazzi, priva di spirito di servizio, attenta al proprio tornaconto fatto di poltrone e potere, priva di una visione di crescita e di sviluppo del territorio dell’Alto Tavoliere. Noi di Alternativa Civica suggeriamo e proponiamo con serietà, trasparenza e competenza una scelta diversa, di più alto profilo, e fondata sull’esclusivo interesse di offrire una prospettiva diversa alla nostra comunità con l’impegno di quanti ne hanno a cuore il suo futuro”, chiosa.