Home // Cronaca // Benevento-Foggia: sfida cruciale tra sogni di promozione e lotta per la salvezza

BENEVENTO FOGGIA Benevento-Foggia: sfida cruciale tra sogni di promozione e lotta per la salvezza

Per i giallorossi è in palio la corsa alla Serie B, mentre per i rossoneri rappresenta un’ultima chiamata per risalire dalla zona retrocessione

Benevento-Foggia: sfida cruciale tra sogni di promozione e lotta per la salvezza

Foggia-Potenza - PH Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Benevento e Foggia si affrontano in un match che va oltre i tre punti: per i giallorossi è in palio la corsa alla Serie B, mentre per i rossoneri rappresenta un’ultima chiamata per risalire dalla zona retrocessione. La squadra di Floro Flores punta a consolidare il vantaggio sul Catania, ora a +12 in classifica, con 7 giornate ancora da giocare. Il Foggia, reduce da nove sconfitte consecutive, cerca una reazione per dimostrare di essere ancora vivo nella lotta per la salvezza.

Al “Ciro Vigorito”, il pubblico giallorosso è pronto a sostenere la squadra con entusiasmo, mentre i rossoneri dovranno affrontare l’avversario più ostico possibile in questo momento della stagione. Nonostante il periodo negativo, il Foggia vuole riscattarsi e lanciare un messaggio ai tifosi e al campionato.

Benevento, sulle ali dell’entusiasmo, ha dimostrato compattezza e determinazione durante tutta la stagione, gestendo le difficoltà senza contare sui favori dei pronostici. Floro Flores sottolinea che la parte più difficile del campionato inizia ora, quella della gestione del vantaggio e della concentrazione, e chiede alla squadra di confermare il proprio alto livello contro un Foggia motivato.

Per il Foggia, la partita è una vera “last chance”. La sconfitta interna contro il Potenza ha acuito le tensioni tra squadra e tifosi, e la classifica è diventata critica, con il Siracusa che ha sorpassato i rossoneri dopo la penalizzazione di sei punti. La sfida contro il Benevento rappresenta quindi l’ultima occasione per inviare un segnale chiaro e tentare di rilanciarsi nella lotta per non retrocedere.

Lo riporta lacasadic.com.

