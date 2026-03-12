Cammini pugliesi in crescita: +249% di viandanti in quattro anni

La Puglia registra un aumento significativo dei viandanti sui suoi cammini, con una crescita complessiva del 249% negli ultimi quattro anni. Solo nel 2025, il sistema dei cammini pugliesi ha fatto segnare un incremento dell’11,4% rispetto al 2024, con il Cammino Materano, il Cammino del Salento e la Via Francigena nel Sud in testa alle preferenze.

Altri itinerari come la Rotta dei Due Mari, il Cammino Don Tonino, il Cammino della Pace e il Cammino di Guglielmo contribuiscono a consolidare la rete regionale dei percorsi pedonali, sempre più scelta da turisti italiani e stranieri. Protagoniste sono le donne, che rappresentano il 56% del totale dei viandanti, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente.

Secondo l’assessora regionale al Turismo e alla Promozione, Graziamaria Starace, i cammini rappresentano un modello di turismo lento e sostenibile, capace di unire paesaggi, spiritualità, borghi e comunità locali. “I cammini stanno ridisegnando una nuova geografia del viaggio: più lenta, più consapevole, più profonda”, afferma Starace, sottolineando l’attenzione alla valorizzazione dei territori e al rispetto delle comunità che li custodiscono.

Il report regionale evidenzia anche un aumento dell’internazionalizzazione dei cammini, che nel 2025 ha raggiunto il 13,4%, con turisti provenienti da Svizzera, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e Bulgaria. La Puglia conferma inoltre la capacità dei cammini di attrarre visitatori tutto l’anno: primavera e autunno restano i periodi preferiti, con rispettivamente 36% e 30,7% dei viandanti.

La presentazione ufficiale del Report sui Cammini della Regione Puglia avverrà sabato durante ‘Fa’ La Cosa Giusta!’, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, dove la Regione parteciperà con uno stand dedicato alla Fiera dei Grandi Cammini.

Lo riporta ansa.it.