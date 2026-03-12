Casa Sollievo della Sofferenza, Gumirato: “I conti sono gestibili. Debiti per 108 milioni ma crediti dalla Regione”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Dopo le polemiche sollevate da un servizio televisivo andato in onda su FarWest su Rai 3, che parlava di un presunto passivo tra i 220 e i 250 milioni di euro, la direzione della Casa Sollievo della Sofferenza interviene per chiarire la reale situazione finanziaria della Fondazione.

A farlo è il direttore generale Gumirato, che nel corso di un incontro con la stampa ha precisato come la definizione di “passivo da 250 milioni” non corrisponda alla realtà contabile dell’ente.

Secondo quanto spiegato dal direttore, la cifra citata nel servizio televisivo riguarda in realtà debiti lordi, che devono però essere letti insieme ai crediti vantati dalla struttura. «Parlare di passivo da 250 milioni è scorretto – ha spiegato –. I debiti effettivi della Fondazione sono circa 108 milioni di euro nei confronti dei fornitori. A questi si aggiungevano circa 40 milioni di euro di debiti verso i dipendenti, ereditati negli anni precedenti, che oggi si sono ridotti a circa 14 milioni». Un quadro che, secondo la direzione, cambia sensibilmente se si considerano anche le somme che l’ospedale deve ancora ricevere. La Fondazione, infatti, vanta circa 40 milioni di crediti nei confronti della Regione Puglia.

«Quando questi crediti verranno riconosciuti – ha aggiunto Gumirato – l’indebitamento complessivo scenderà a circa 55 milioni di euro, una cifra prevista nel piano strategico e ritenuta pienamente gestibile».

Tra i temi più sensibili c’è anche quello del contratto di lavoro del personale sanitario. La struttura, pur essendo accreditata con il sistema pubblico, applica da sempre contratti di natura privata per i medici. Il direttore ha ricordato che nel 2004, dopo un finanziamento pubblico di circa 105 milioni di euro, venne applicato il contratto pubblico al personale del comparto, ma senza automatismi permanenti. «Oggi – ha spiegato – la Regione sostiene che paghiamo i nostri dipendenti più della media del contratto pubblico. Secondo le loro stime spendiamo circa 2 milioni di euro l’anno in più e per questo non intendono riconoscere quelle somme». Nonostante le tensioni istituzionali, la direzione ha voluto rassicurare il personale:

«Nessuno subirà riduzioni di stipendio».

Il direttore ha infine respinto le accuse relative alla mancata pubblicazione dei rendiconti economici della Fondazione. «Si tratta di una fake news – ha dichiarato –. I bilanci vengono regolarmente trasmessi agli enti competenti: al Ministero della Salute, al Ministero della Ricerca Scientifica e alla Regione Puglia».

Secondo Gumirato, nei documenti contabili sono riportate tutte le informazioni fondamentali – ricavi, costi, crediti, debiti e risultato finale – mentre il piano strategico della Fondazione contiene analisi molto più dettagliate sull’andamento economico della struttura.

