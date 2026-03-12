Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Casa Sollievo, scontro sui crediti con Regione e Asl Foggia: “Nel 2026 ancora nessuna certezza sul periodo 2016-2024”

CASA SOLLIEVO Casa Sollievo, scontro sui crediti con Regione e Asl Foggia: “Nel 2026 ancora nessuna certezza sul periodo 2016-2024”

Al centro dell’incontro, la questione delle cosiddette “funzioni non tariffate”, recentemente certificate dall’Asl Foggia dopo circa dieci anni

Casa Sollievo, scontro sui crediti con Regione e Asl Foggia: “Nel 2026 ancora nessuna certezza sul periodo 2016-2024”

Casa Sollievo, scontro sui crediti con Regione e Asl Foggia: “Nel 2026 ancora nessuna certezza sul periodo 2016-2024”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNI ROTONDO – A marzo 2026, Asl Foggia e Regione Puglia non avrebbero ancora chiarito se la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza vanti o meno crediti nei loro confronti per il periodo 2016-2024. È quanto sostenuto dal direttore generale della struttura, dr. Gino Gumirato, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sala dell’ex Anatomia Patologica dell’ospedale fondato da Padre Pio.

Al centro dell’incontro, la questione delle cosiddette “funzioni non tariffate”, recentemente certificate dall’Asl Foggia dopo circa dieci anni, e le possibili ricadute economiche sui conti della Fondazione.

Secondo quanto spiegato da Gumirato, il nodo affonda le radici in una delibera regionale del 2016, con la quale furono fissati i criteri per la certificazione dei crediti. In base a quei parametri, all’epoca l’Asl certificò il periodo compreso tra il 2012 e il 2015.

Successivamente, sempre utilizzando gli stessi criteri previsti da quella delibera, la Fondazione ha presentato la propria rendicontazione ad Asl Foggia e Regione Puglia per gli anni successivi. Tuttavia, ha evidenziato il direttore generale, l’Asl avrebbe poi adottato una delibera con cui ha contestato l’entità dei crediti indicati da Casa Sollievo della Sofferenza.

“Siamo a marzo del 2026 e la Asl di Foggia e la Regione Puglia non sanno ancora se noi vantiamo dei crediti nei loro confronti o meno”, ha affermato Gumirato, sottolineando come la stessa amministrazione sanitaria, dopo aver certificato in passato il periodo 2012-2015 sulla base dei criteri fissati nel 2016, oggi non riconoscerebbe per il periodo 2016-2024 le somme prospettate dalla Fondazione pur in presenza, secondo l’ospedale, degli stessi presupposti normativi.

Il direttore generale ha parlato di un atto formale e cogente da parte dell’Asl, che avrebbe stabilito una ricostruzione diversa rispetto a quella presentata dall’ente ospedaliero. Una divergenza che apre un fronte delicato non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche per i possibili effetti sul piano economico-finanziario.

La vicenda delle funzioni non tariffate rappresenta infatti uno dei punti più sensibili nel rapporto tra la Fondazione e il sistema sanitario regionale, perché riguarda prestazioni e attività svolte dall’ospedale che, pur non rientrando nelle ordinarie voci tariffarie, possono incidere in maniera significativa sull’equilibrio dei conti.

Nel corso della conferenza stampa, il management di Casa Sollievo della Sofferenza ha quindi chiesto chiarezza definitiva sulla quantificazione delle somme e sul riconoscimento dei crediti maturati, ribadendo la necessità di una posizione univoca da parte di Asl Foggia e Regione Puglia.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO