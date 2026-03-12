Casa Sollievo, scontro sui crediti con Regione e Asl Foggia: “Nel 2026 ancora nessuna certezza sul periodo 2016-2024”

SAN GIOVANNI ROTONDO – A marzo 2026, Asl Foggia e Regione Puglia non avrebbero ancora chiarito se la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza vanti o meno crediti nei loro confronti per il periodo 2016-2024. È quanto sostenuto dal direttore generale della struttura, dr. Gino Gumirato, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sala dell’ex Anatomia Patologica dell’ospedale fondato da Padre Pio.

Al centro dell’incontro, la questione delle cosiddette “funzioni non tariffate”, recentemente certificate dall’Asl Foggia dopo circa dieci anni, e le possibili ricadute economiche sui conti della Fondazione.

Secondo quanto spiegato da Gumirato, il nodo affonda le radici in una delibera regionale del 2016, con la quale furono fissati i criteri per la certificazione dei crediti. In base a quei parametri, all’epoca l’Asl certificò il periodo compreso tra il 2012 e il 2015.

Successivamente, sempre utilizzando gli stessi criteri previsti da quella delibera, la Fondazione ha presentato la propria rendicontazione ad Asl Foggia e Regione Puglia per gli anni successivi. Tuttavia, ha evidenziato il direttore generale, l’Asl avrebbe poi adottato una delibera con cui ha contestato l’entità dei crediti indicati da Casa Sollievo della Sofferenza.

“Siamo a marzo del 2026 e la Asl di Foggia e la Regione Puglia non sanno ancora se noi vantiamo dei crediti nei loro confronti o meno”, ha affermato Gumirato, sottolineando come la stessa amministrazione sanitaria, dopo aver certificato in passato il periodo 2012-2015 sulla base dei criteri fissati nel 2016, oggi non riconoscerebbe per il periodo 2016-2024 le somme prospettate dalla Fondazione pur in presenza, secondo l’ospedale, degli stessi presupposti normativi.

Il direttore generale ha parlato di un atto formale e cogente da parte dell’Asl, che avrebbe stabilito una ricostruzione diversa rispetto a quella presentata dall’ente ospedaliero. Una divergenza che apre un fronte delicato non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche per i possibili effetti sul piano economico-finanziario.

La vicenda delle funzioni non tariffate rappresenta infatti uno dei punti più sensibili nel rapporto tra la Fondazione e il sistema sanitario regionale, perché riguarda prestazioni e attività svolte dall’ospedale che, pur non rientrando nelle ordinarie voci tariffarie, possono incidere in maniera significativa sull’equilibrio dei conti.

Nel corso della conferenza stampa, il management di Casa Sollievo della Sofferenza ha quindi chiesto chiarezza definitiva sulla quantificazione delle somme e sul riconoscimento dei crediti maturati, ribadendo la necessità di una posizione univoca da parte di Asl Foggia e Regione Puglia.

A cura di Michele Solatia.