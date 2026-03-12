Edizione n° 6003

12 Marzo 2026 - ore  18:45

12 Marzo 2026 - ore  10:14

Elena sparita nel nulla: la pista del racket della prostituzione. Avvicinata da albanese vicino svincolo per Manfredonia

SCOMPARSA ELENA Elena sparita nel nulla: la pista del racket della prostituzione. Avvicinata da albanese vicino svincolo per Manfredonia

Secondo il racconto della 38enne, già il 27 febbraio Elena sarebbe stata avvicinata da un uomo albanese in un’area sotto un ponte

Foggia, scomparsa di Elena: "In auto con un cliente, l'ultima telefonata e poi il buio"

Foggia, scomparsa Elena - PH: Enzo Maizzi - Combo: SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena scomparsa dal pomeriggio di lunedì 2 marzo nelle campagne del Foggiano. Le indagini, coordinate dalle forze dell’ordine con il supporto della Protezione civile, si concentrano anche sulla possibile presenza di un giro di sfruttamento della prostituzione, con particolare attenzione alla figura di un uomo di nazionalità albanese che, secondo alcune testimonianze, avrebbe minacciato la giovane e una sua connazionale nei giorni precedenti alla scomparsa.

A fornire agli investigatori elementi ritenuti importanti è stata proprio l’amica di Elena, una 38enne rumena che conviveva con lei e che ha presentato una denuncia dettagliata ricostruendo gli ultimi giorni trascorsi insieme. Le due donne erano arrivate in Italia da circa tre mesi e, inizialmente, avevano lavorato come braccianti agricole a Canosa di Puglia. In seguito si sarebbero trasferite nel Foggiano con l’intenzione di prostituirsi lungo la statale 16, nel tratto compreso tra Foggia e San Severo.

Secondo il racconto della 38enne, già il 27 febbraio Elena sarebbe stata avvicinata da un uomo albanese in un’area sotto un ponte, nei pressi dello svincolo per Manfredonia. L’uomo avrebbe tentato di trascinarla in auto e, nei giorni successivi, avrebbe rivolto minacce a entrambe, pretendendo denaro per consentire loro di continuare a prostituirsi in quella zona. La richiesta, sempre secondo quanto denunciato, sarebbe stata di 150 euro ogni tre giorni per ciascuna donna. L’ultima volta in cui l’amica avrebbe visto quell’uomo risale a domenica 1 marzo, il giorno prima della scomparsa, quando le avrebbe proposto di lavorare per lui.

La mattina del 2 marzo, intorno alle 11.16, Elena si sarebbe allontanata a bordo di una Bmw nera insieme a un giovane diverso dall’uomo indicato nella denuncia. Poco dopo, alle 12.37, l’amica l’avrebbe contattata telefonicamente: durante quella chiamata, interrotta improvvisamente, avrebbe sentito in sottofondo la voce di un uomo. Da quel momento, il cellulare della 21enne ha continuato a squillare senza che nessuno rispondesse.

Dopo la denuncia di scomparsa, il telefono della ragazza è stato ritrovato a circa due chilometri dal ponte dove sarebbe stata vista per l’ultima volta. Poco distante sarebbe stato rinvenuto anche il giubbotto di pelliccia che indossava quel giorno, abbandonato sul ciglio della strada.

Le ricerche proseguono con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi: sul posto operano forze dell’ordine, volontari della Protezione civile, cani molecolari, droni e squadre impegnate nelle perlustrazioni di casolari abbandonati, terreni e pozzi. Al momento restano ancora pochi punti fermi sulla sorte della giovane, ma i sospetti si concentrano soprattutto sull’uomo albanese indicato dall’amica, ritenuto una figura chiave per chiarire il contesto in cui Elena è scomparsa. Lo riporta AntennaSud.

