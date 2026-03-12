Elisa Spadavecchia travolta e uccisa da una ruspa a Cervia: Lerry Gnoli era positivo alla cocaina - ph leggo.it

È iniziato il processo contro Lerry Gnoli, il 54enne accusato di aver travolto e ucciso con una ruspa Elisa Spadavecchia, 66enne turista vicentina, il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Nell’udienza di apertura, il giudice Piervittorio Farinella ha ammesso la costituzione di parte civile del Comune di Cervia, rappresentato dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petronici.

Si sono costituiti parte civile anche gli avvocati Carlotta Mattei e Andrea Montani per conto di Giovanni Sfregola, marito della vittima ed ex comandante dei carabinieri in congedo, presente in aula.

Il giudice ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili della compagnia assicurativa Unipol e della società Consar, indicata come committente dei lavori di spianamento delle dune nel cui ambito operava Gnoli.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Carlo Benini e Vittorio Manes, ha chiesto la scarcerazione dell’imputato con concessione degli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre, che in aula ha dichiarato la propria disponibilità ad accoglierlo. Il giudice si è riservato sulla decisione. Gnoli si trova in carcere dal 28 giugno 2025, in base all’ordinanza cautelare per omicidio colposo aggravato e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, emessa dal gip Janos Barlotti e confermata nei successivi gradi di giudizio.

Secondo le indagini condotte da carabinieri e guardia costiera, coordinate dalla pm Lucrezia Ciriello, il 54enne la mattina dell’incidente guidava la ruspa sotto l’effetto di cocaina, assunta poco tempo prima.

Verso le 10.30 avrebbe condotto il mezzo oltre l’area di lavoro autorizzata e successivamente effettuato una manovra in retromarcia a velocità sostenuta, senza verificare la presenza di persone e senza adottare le necessarie misure di sicurezza.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il mezzo da lavoro era privo di targa, segnalatori acustici e lampeggianti.

A pesare sulla posizione dell’imputato c’è anche un precedente. Nel marzo 2022, infatti, Gnoli aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali, risultando anche in quell’occasione positivo alla cocaina. Per quell’episodio era stato condannato in via definitiva a due anni e mezzo per omicidio stradale, con revoca della patente. Lo riporta leggo.it