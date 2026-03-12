Edizione n° 6003

BALLON D'ESSAI

Garante privacy - Intesa Sanpaolo // Una sanzione di 17.628.000 euro è stata irrogata dal Garante privacy a Intesa Sanpaolo Spa
12 Marzo 2026 - ore  18:45

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Europa Verde prende le distanze da Progetto Concittadino: “Siamo un soggetto autonomo. De Sabato non è iscritto al nostro movimento”

EUROPA VERDE Europa Verde prende le distanze da Progetto Concittadino: “Siamo un soggetto autonomo. De Sabato non è iscritto al nostro movimento”

Europa Verde Capitanata e Foggia interviene sulla fase di verifica amministrativa in corso a Palazzo di Città

“Partecipiamo al confronto con la sindaca con lealtà e trasparenza” Europa Verde rivendica autonomia e conferma il sostegno alla giunta Episcopo

“Partecipiamo al confronto con la sindaca con lealtà e trasparenza”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Europa Verde Capitanata e Foggia interviene sulla fase di verifica amministrativa in corso a Palazzo di Città, prendendo atto delle dichiarazioni del consigliere comunale Antonio De Sabato e del documento diffuso da Progetto Concittadino.

In una nota, il movimento ecologista riconosce a De Sabato «la piena legittimità di rappresentare la propria lista civica in modo autonomo», sottolineando che si tratta di «una scelta rispettata». Allo stesso tempo, Europa Verde rivendica la propria autonomia politica: «Europa Verde è un soggetto politico indipendente, parte dell’Alleanza Verdi e Sinistra, con una propria identità e una propria storia sul territorio».

Nel comunicato viene inoltre precisato che «il consigliere De Sabato non è iscritto a Europa Verde» e che le posizioni espresse da Progetto Concittadino «appartengono esclusivamente a quel movimento».

Europa Verde annuncia anche la partecipazione agli incontri convocati dalla sindaca Maria Aida Episcopo nell’ambito del confronto politico in corso. «Parteciperemo alle interlocuzioni con la sindaca perché convocati dalla prima cittadina, unico soggetto legittimato a definire le componenti politiche dei tavoli di confronto», si legge nella nota, sottolineando che il confronto avverrà «con lealtà, trasparenza e spirito costruttivo».

Il movimento ribadisce inoltre il proprio sostegno all’amministrazione comunale, definito «solido e risalente alle origini», ricordando il percorso politico che ha portato Europa Verde a sostenere la coalizione civica già dalla partecipazione alla lista Riscossa Civile e, più recentemente, con la candidatura di Innocenza Starace alle elezioni regionali nel campo largo a sostegno di Antonio Decaro.

«Un percorso coerente che intendiamo continuare – concludono i rappresentanti del movimento – mettendo al centro i temi dell’ambiente, del sociale e della qualità della vita dei cittadini foggiani».

Il comunicato è firmato dai co-portavoce di Europa Verde Capitanata, Innocenza Starace e Lorenzo Gagliardi, insieme ad Alessandro Scolozzi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO