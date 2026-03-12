“Partecipiamo al confronto con la sindaca con lealtà e trasparenza”

FOGGIA – Europa Verde Capitanata e Foggia interviene sulla fase di verifica amministrativa in corso a Palazzo di Città, prendendo atto delle dichiarazioni del consigliere comunale Antonio De Sabato e del documento diffuso da Progetto Concittadino.

In una nota, il movimento ecologista riconosce a De Sabato «la piena legittimità di rappresentare la propria lista civica in modo autonomo», sottolineando che si tratta di «una scelta rispettata». Allo stesso tempo, Europa Verde rivendica la propria autonomia politica: «Europa Verde è un soggetto politico indipendente, parte dell’Alleanza Verdi e Sinistra, con una propria identità e una propria storia sul territorio».

Nel comunicato viene inoltre precisato che «il consigliere De Sabato non è iscritto a Europa Verde» e che le posizioni espresse da Progetto Concittadino «appartengono esclusivamente a quel movimento».

Europa Verde annuncia anche la partecipazione agli incontri convocati dalla sindaca Maria Aida Episcopo nell’ambito del confronto politico in corso. «Parteciperemo alle interlocuzioni con la sindaca perché convocati dalla prima cittadina, unico soggetto legittimato a definire le componenti politiche dei tavoli di confronto», si legge nella nota, sottolineando che il confronto avverrà «con lealtà, trasparenza e spirito costruttivo».

Il movimento ribadisce inoltre il proprio sostegno all’amministrazione comunale, definito «solido e risalente alle origini», ricordando il percorso politico che ha portato Europa Verde a sostenere la coalizione civica già dalla partecipazione alla lista Riscossa Civile e, più recentemente, con la candidatura di Innocenza Starace alle elezioni regionali nel campo largo a sostegno di Antonio Decaro.

«Un percorso coerente che intendiamo continuare – concludono i rappresentanti del movimento – mettendo al centro i temi dell’ambiente, del sociale e della qualità della vita dei cittadini foggiani».

Il comunicato è firmato dai co-portavoce di Europa Verde Capitanata, Innocenza Starace e Lorenzo Gagliardi, insieme ad Alessandro Scolozzi.