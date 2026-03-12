Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // La Camera di Commercio di Foggia a ‘Gate & Gusto’ per guidare le imprese verso il futuro

COMMERCIO FOGGIA La Camera di Commercio di Foggia a ‘Gate & Gusto’ per guidare le imprese verso il futuro

L’Ente offrirà informazioni e servizi avanzati per agevolare la transizione digitale e l’espansione internazionale delle realtà imprenditoriali locali

La Camera di Commercio di Foggia a 'Gate & Gusto' per guidare le imprese verso il futuro

'Gate & Gusto' - Fonte Immagine: fieragate.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Economia // Foggia //

Dal 15 al 18 marzo 2026, la Camera di Commercio di Foggia sarà presente a Gate & Gusto con un proprio stand istituzionale dinamico e interattivo con l’obiettivo di accompagnare le imprese della Capitanata nelle sfide del futuro, trasformando i concetti di sostenibilità, tracciabilità e digitalizzazione in vantaggi competitivi concreti.

Presso lo stand, l’Ente offrirà informazioni e servizi avanzati per agevolare la transizione digitale e l’espansione internazionale delle realtà imprenditoriali locali.

A tal proposito, il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, sottolinea la necessità di adottare strategie efficaci attraverso il supporto istituzionale: “In Capitanata abbiamo prodotti straordinari, ma per le nostre imprese avere un buon prodotto oggi non basta più: servono competenze digitali avanzate e la capacità di dialogare con i mercati esteri. La Camera di Commercio mette a disposizione questi strumenti per affiancare le imprese nel loro percorso di crescita. Attraverso il PID e l’ufficio Internazionalizzazione, l’innovazione e l’export diventano risorse accessibili direttamente in fiera, con l’obiettivo di sostenere il potenziale del territorio e favorire una competitività solida e duratura“.

Un programma ricco di attività ed esperienze immersive Presso lo stand della Camera di Commercio, i visitatori e le imprese potranno accedere a un calendario fitto di appuntamenti focalizzati sulle tecnologie di frontiera e sulla crescita professionale:

  • PID LAB – Tra Realtà Virtuale e Metaverso: In collaborazione con ITS Academy Apulia Digital, sarà possibile sperimentare demo di realtà virtuale applicata al territorio e alla promozione aziendale.
  • Intelligenza Artificiale e Cybersecurity: Workshop e sessioni dimostrative per scoprire come l’AI possa ottimizzare i modelli di business della ristorazione e come proteggere i dati aziendali dalle minacce digitali.
  • Internazionalizzazione e Incentivi: Desk fissi operativi per informazioni e assistenza su export, marchi e brevetti, orientamento per nuove imprese e approfondimenti sui bandi di finanziamento della Regione Puglia e del Portale Agevolazioni.

Prosegue il Presidente Di Carlo “Oggi il cibo è cultura, salute e tecnologia. La nostra missione a GATE & Gusto è dimostrare che l’innovazione digitale non allontana dalla tradizione, ma la protegge e la valorizza sui mercati internazionali”.

Ad accompagnare le imprese in questo percorso tra tradizione e innovazione, il PID Foggia, partendo dal servizio di Digital Check-Up, che permette alle imprese di misurare la propria maturità digitale, offrirà orientamento verso la Transizione 5.0.

Durante la 4 giorni di Gate & Gusto, la Camera di Commercio di Foggia dedicherà ampio spazio alla valorizzazione della produzione olivicola di Capitanata attraverso l’EVO Experience, un percorso sensoriale di assaggio degli oli extravergine di oliva per coniugare tradizione e qualità nutrizionale, e le attività del CIF (Comitato Imprenditoria Femminile), un’area di confronto sulle nuove visioni d’impresa e sulle opportunità di crescita per le donne manager e imprenditrici del territorio.

L’appuntamento è presso lo spazio espositivo della Camera di Commercio di Foggia a GATE & Gusto, dal 15 al 18 marzo 2026.

Per partecipare agli incontri o prenotare un appuntamento one-to-one è possibile registrarsi al seguente link:  https://forms.gle/CuShEe84R8dPCfPz6

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO