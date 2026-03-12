Dal 15 al 18 marzo 2026, la Camera di Commercio di Foggia sarà presente a Gate & Gusto con un proprio stand istituzionale dinamico e interattivo con l’obiettivo di accompagnare le imprese della Capitanata nelle sfide del futuro, trasformando i concetti di sostenibilità, tracciabilità e digitalizzazione in vantaggi competitivi concreti.

Presso lo stand, l’Ente offrirà informazioni e servizi avanzati per agevolare la transizione digitale e l’espansione internazionale delle realtà imprenditoriali locali.

A tal proposito, il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, sottolinea la necessità di adottare strategie efficaci attraverso il supporto istituzionale: “In Capitanata abbiamo prodotti straordinari, ma per le nostre imprese avere un buon prodotto oggi non basta più: servono competenze digitali avanzate e la capacità di dialogare con i mercati esteri. La Camera di Commercio mette a disposizione questi strumenti per affiancare le imprese nel loro percorso di crescita. Attraverso il PID e l’ufficio Internazionalizzazione, l’innovazione e l’export diventano risorse accessibili direttamente in fiera, con l’obiettivo di sostenere il potenziale del territorio e favorire una competitività solida e duratura“.

Un programma ricco di attività ed esperienze immersive Presso lo stand della Camera di Commercio, i visitatori e le imprese potranno accedere a un calendario fitto di appuntamenti focalizzati sulle tecnologie di frontiera e sulla crescita professionale:

PID LAB – Tra Realtà Virtuale e Metaverso: In collaborazione con ITS Academy Apulia Digital , sarà possibile sperimentare demo di realtà virtuale applicata al territorio e alla promozione aziendale.

In collaborazione con , sarà possibile sperimentare demo di realtà virtuale applicata al territorio e alla promozione aziendale. Intelligenza Artificiale e Cybersecurity: Workshop e sessioni dimostrative per scoprire come l’AI possa ottimizzare i modelli di business della ristorazione e come proteggere i dati aziendali dalle minacce digitali.

Workshop e sessioni dimostrative per scoprire come l’AI possa ottimizzare i modelli di business della ristorazione e come proteggere i dati aziendali dalle minacce digitali. Internazionalizzazione e Incentivi: Desk fissi operativi per informazioni e assistenza su export, marchi e brevetti, orientamento per nuove imprese e approfondimenti sui bandi di finanziamento della Regione Puglia e del Portale Agevolazioni.

Prosegue il Presidente Di Carlo “Oggi il cibo è cultura, salute e tecnologia. La nostra missione a GATE & Gusto è dimostrare che l’innovazione digitale non allontana dalla tradizione, ma la protegge e la valorizza sui mercati internazionali”.

Ad accompagnare le imprese in questo percorso tra tradizione e innovazione, il PID Foggia, partendo dal servizio di Digital Check-Up, che permette alle imprese di misurare la propria maturità digitale, offrirà orientamento verso la Transizione 5.0.

Durante la 4 giorni di Gate & Gusto, la Camera di Commercio di Foggia dedicherà ampio spazio alla valorizzazione della produzione olivicola di Capitanata attraverso l’EVO Experience, un percorso sensoriale di assaggio degli oli extravergine di oliva per coniugare tradizione e qualità nutrizionale, e le attività del CIF (Comitato Imprenditoria Femminile), un’area di confronto sulle nuove visioni d’impresa e sulle opportunità di crescita per le donne manager e imprenditrici del territorio.

L’appuntamento è presso lo spazio espositivo della Camera di Commercio di Foggia a GATE & Gusto, dal 15 al 18 marzo 2026.

Per partecipare agli incontri o prenotare un appuntamento one-to-one è possibile registrarsi al seguente link: https://forms.gle/CuShEe84R8dPCfPz6