(Lancio, in aggiornamento). SAN GIOVANNI ROTONDO – Cosa resta dell’accordo sottoscritto il 27 dicembre scorso tra Regione Puglia, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e rappresentanze sindacali. È stato questo uno dei temi principali affrontati stamani nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala dell’ex Anatomia Patologica dell’ospedale fondato da Padre Pio. Al centro dell’incontro anche la questione delle cosiddette “funzioni non tariffate”, recentemente certificate dall’ASL Foggia dopo circa dieci anni, e le ricadute economiche che questo riconoscimento potrebbe avere sui conti della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

La conferenza è stata anche l’occasione per replicare alle argomentazioni contenute nel servizio televisivo andato in onda nei giorni scorsi nella trasmissione “Far West” di Rai 3, condotta dal giornalista Salvo Sottile, che ha dedicato un’inchiesta alla situazione economica dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Nel servizio televisivo si parlava di conti in difficoltà e di un presunto squilibrio economico, con riferimento anche a debiti e polemiche sulla gestione e sui costi del personale.

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato l’accordo firmato il 27 dicembre 2025 tra Regione Puglia, Fondazione e sindacati, considerato un passaggio fondamentale per la stabilità dell’istituto ospedaliero. L’intesa aveva l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per affrontare le criticità finanziarie della struttura e garantire al tempo stesso la continuità dei servizi sanitari e i livelli occupazionali. Casa Sollievo della Sofferenza rappresenta infatti una delle principali strutture sanitarie del Mezzogiorno: l’ospedale, fondato da Padre Pio nel 1956, dispone di circa 900 posti letto, 30 reparti e oltre 50 specialità cliniche, con migliaia di prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate ogni anno.

Altro punto centrale affrontato durante l’incontro con i giornalisti riguarda le “funzioni non tariffate”, ovvero quelle attività assistenziali e di alta specializzazione che non rientrano nelle normali tariffe del sistema sanitario. Secondo quanto spiegato durante la conferenza, tali funzioni sarebbero state certificate dall’ASL Foggia dopo circa dieci anni, un passaggio che potrebbe incidere significativamente sul piano economico della Fondazione, riconoscendo prestazioni finora non adeguatamente compensate.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla risposta alle ricostruzioni televisive diffuse nei giorni scorsi. Il direttore generale della Fondazione, Michele Giuliano (o direttore indicato nella conferenza), ha espresso una posizione molto netta rispetto al servizio televisivo. “La trasmissione Far West, dal nostro punto di vista, al 99,99% ha dato informazioni scorrette, sbagliate o inesistenti”, è stato affermato nel corso dell’incontro con la stampa.

Secondo la direzione dell’ospedale, il servizio avrebbe fornito una rappresentazione non aderente alla realtà della struttura, mentre la situazione economica e gestionale sarebbe più articolata e legata anche a fattori strutturali del sistema sanitario.

Nel dibattito resta centrale anche il confronto con le organizzazioni sindacali, che negli ultimi mesi hanno sollevato diverse questioni relative alla gestione dell’ospedale e alle condizioni dei lavoratori.

