C’è un silenzio assordante che sale dai torrioni di Manfredonia: un rumore bianco fatto di musica trap, fumo denso, alcol in plastica e schiamazzi.

La cronaca ci consegna l’immagine di tredicenni e quattordicenni “alienati” in luoghi periferici, ma la lente criminologica ci suggerisce che la sostanza stupefacente sia solo il sintomo di una condizione ben più vasta, che personalmente definisco come l’incapacità cronica di stare soli con sé stessi, nonostante ci troviamo di fronte a una generazione che sperimenta una “solitudine infinita”.

Non è però isolamento inteso nel senso comune del termine, ma annebbiamento dell’individualità. Come sottolineato già da Umberto Galimberti, i giovani oggi abitano un “nichilismo attivo”, dove però l’ospite inquietante siede a tavola con loro. È proprio per sfuggire al confronto con la propria interiorità che, sempre più di frequente, si preferisce la compagnia superficiale e banale (quella “anestetica”, per intenderci) del gruppo.

Questo non è certo il luogo di scambio di opinioni e sentimenti, di confronto e autodeterminazione: è più un rifugio contro la consapevolezza. Ci si convince che essere un ingranaggio anonimo di una banda di quartiere sia sempre meglio che restare soli nella propria stanza a rapportarsi col proprio Io.

Se Marx parlava di alienazione dell’operaio rispetto al prodotto del suo lavoro, oggi assistiamo all’alienazione dell’adolescente rispetto alla propria fase vitale.

Il ragazzo non è più autore e protagonista della propria crescita: è diventato un consumatore di esperienze preconfezionate. In questo meccanismo, il ruolo anomico (per usare un termine caro alla sociologia della devianza) si manifesta come una perdita di punti di riferimento.

I “non-luoghi” delle periferie, ma anche dei centri “decentrati” delle città, diventano il palcoscenico di vite che imitano le “esistenze” digitali: sì, proprio quei modelli irraggiungibili che filtrano dai social media, creando bias cognitivi devastanti.

Prima il fascino, poi lo sgomento di non essere all’altezza, infine la depressione.

Ma prima di gridare all’allarme sociale dovremmo chiederci: perché lo consideriamo un problema? È un problema fisico per la salute dei ragazzi? Ambientale, per il degrado di parchi, ville e anfratti dal valore storico? O è un problema di “specchio”?

Forse ciò che ci turba non è l’odore dell’hashish e il vetro rotto tra i ciottoli, ma la consapevolezza del nostro fallimento come agenzie educative.

Paolo Crepet ci ricorda spesso che abbiamo costruito una società di “sicurezze non richieste”. Abbiamo elargito doni materiali per coprire assenze emotive; siamo stati iper-presenti nel controllo burocratico della vita dei figli (voti, sport, registro elettronico, spostamenti GPS), ma totalmente distanti nella comprensione del loro silenzio.

Siamo stati esempi malsani di un’età adulta che, per prima, non sa stare sola senza uno smartphone in mano. Lo constatiamo guardandoci intorno mentre schiere di automobilisti, mettendo a repentaglio l’incolumità propria e degli altri, guidano stringendo il dispositivo “sociomagnetico”, come preferisco definirlo.

Ritengo che l’errore metodologico che commettiamo come adulti sia pretendere di effettuare un’indagine sulla gioventù senza aver prima compiuto un’autoanalisi.

Abbiamo regalato protezioni e tutele che hanno ucciso il desiderio. Abbiamo dato risposte prima ancora che loro formulassero le domande, prima ancora che ci rivolgessero la parola.

Il risultato è questo: ragazzi che cercano nei torrioni bui ciò che non trovano nelle luci iridescenti delle nostre case. Non è una ricerca di libertà: è una fuga dalla prigione di un’identità che non sanno come costruire, perché nessuno ha insegnato loro che la solitudine non è un male, ma è normalità (specie a quell’età). È il terreno in cui germoglia il pensiero, non un mostro da cui scappare a colpi di sballo collettivo.

Voglio ora anticipare quelle che potrebbero essere possibili critiche che, per quanto legittime, forse a volte risultano un po’ avventate, e concludere dicendo che questa analisi non significa offrire un’indulgenza plenaria o un alibi sociologico.

Sia perché sarebbe un errore metodologico — oltre che educativo — voler giustificare il fenomeno in sé o alleggerire il peso delle responsabilità individuali, sia perché a tredici o quattordici anni si possiedono già gli strumenti cognitivi per intendere il disvalore e le conseguenze di certe azioni.

Non è mia intenzione assolvere nessuno, anzi. Sottrarre i ragazzi alle conseguenze delle loro scelte significherebbe tradire la loro crescita per la seconda volta.

L’obiettivo di questa riflessione non è dunque il perdono, ma la comprensione profonda.

Fermarsi al giudizio superficiale (la “stigmatizzazione del bullo” o del “piccolo spacciatore”) è un esercizio sterile che serve solo a tranquillizzare la coscienza pubblica.

Se ci limitiamo a sgomberare i torrioni con interventi repressivi o palliativi dell’ultimo minuto, otterremo un unico risultato: i ragazzi si sposteranno di qualche chilometro, troveranno un altro angolo buio, un altro “non-luogo” dove continuare a stare “insieme da soli”.

Le soluzioni a lungo termine non passano per nuove recinzioni, ma per la ricostruzione di un senso di appartenenza che non sia anestetico.

Dobbiamo chiederci come restituire loro il gusto della presenza a sé stessi, come insegnare che la solitudine non è un abisso ma uno spazio di autodeterminazione.

Solo smettendo di essere “esempi assenti” o “controllori iper-presenti” potremo forse sperare di scardinare quel rito di gruppo che oggi appare come l’unica via di fuga da una realtà che non riconoscono.

Indagare a fondo, senza sconti ma senza pregiudizi, è uno dei modi per iniziare a valorizzare — assieme ai quartieri — anche e soprattutto i ragazzi, evitando che i vari “torrioni” di Manfredonia diventino e rimangano i monumenti funebri di una gioventù che si muove furtiva (a volte insolente, altre volte imbarazzata) sotto le telecamere di sorveglianza e sotto i nostri occhi.

A cura del dottor Flavio L. Belvedere (criminologo e docente).