Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia a Domicilio, un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

MANFREDONIA A DOMICILIO Manfredonia a Domicilio, un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

Manfredonia a Domicilio è una piattaforma digitale che raccoglie in un unico spazio ciò che serve davvero a chi vive la città: informazioni utili, servizi, attività locali, eventi e iniziative

Manfredonia a Domicilio, un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

Manfredonia a Domicilio, un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

C’è un’idea che sta prendendo forma a Manfredonia e che parte da un’esigenza molto concreta: rendere la città più accessibile, più organizzata e più connessa, usando il digitale come strumento quotidiano e non come semplice vetrina.

Da questa idea nasce Manfredonia a Domicilio, un progetto lanciato da Imprinting, realtà manfredoniana attiva nel campo delle personalizzazioni e della comunicazione, che negli ultimi mesi ha saputo intercettare un forte sentimento di appartenenza cittadina anche attraverso iniziative come le Carte Manfredoniane. Con Manfredonia a Domicilio, Imprinting porta quello stesso approccio in una dimensione pratica e continua, pensata per accompagnare la vita della città giorno dopo giorno.

Manfredonia a Domicilio è una piattaforma digitale che raccoglie in un unico spazio ciò che serve davvero a chi vive la città: informazioni utili, servizi, attività locali, eventi e iniziative. All’interno dell’app è possibile orientarsi nella quotidianità, scoprire cosa succede, trovare numeri e riferimenti importanti e accedere facilmente alle realtà presenti sul territorio.

Accanto alla parte informativa, Manfredonia a Domicilio permette anche di prenotare servizi, ordinare e acquistare direttamente dall’app, semplificando il rapporto tra cittadini e attività locali. Tutto è pensato per ridurre passaggi inutili e rendere più immediata l’esperienza, sia per chi cerca sia per chi offre.

Un altro elemento centrale del progetto è il marketplace della città. Manfredonia a Domicilio offre alle attività locali uno spazio per valorizzare prodotti, servizi ed eccellenze del territorio, rendendoli accessibili non solo a chi vive in città, ma anche a chi è fuori. Attraverso la piattaforma è possibile acquistare e ricevere prodotti manfredoniani anche in altre città o all’estero, portando con sé un pezzo di Manfredonia ovunque.

Il progetto integra anche coupon, offerte e iniziative esclusive, pensate per incentivare le persone a scegliere le attività aderenti e per generare valore reale sul territorio. In questo modo Manfredonia a Domicilio diventa uno strumento capace di attivare relazioni, stimolare collaborazione e rafforzare il tessuto economico locale.

Manfredonia a Domicilio è oggi in fase di lancio. Le attività presenti sono ancora poche, ma l’app è già disponibile al download e rappresenta un punto di partenza. La piattaforma è progettata per crescere nel tempo, con l’ingresso di nuove realtà, l’attivazione di nuove funzionalità e lo sviluppo di iniziative che accompagneranno l’evoluzione del progetto.

L’invito è a scaricare Manfredonia a Domicilio, usarla e tenerla con sé, perché ciò che verrà costruito passerà da qui. Il valore della piattaforma aumenta con l’uso quotidiano, con la partecipazione delle persone e con il coinvolgimento delle attività.

Manfredonia a Domicilio è uno strumento che nasce a Manfredonia e cresce insieme alla città, con l’obiettivo di rendere più semplice la vita quotidiana, più visibili le eccellenze locali e più forti le connessioni tra chi vive, lavora e sceglie questo territorio ogni giorno.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO