Manfredonia a Domicilio, un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

C’è un’idea che sta prendendo forma a Manfredonia e che parte da un’esigenza molto concreta: rendere la città più accessibile, più organizzata e più connessa, usando il digitale come strumento quotidiano e non come semplice vetrina.

Da questa idea nasce Manfredonia a Domicilio, un progetto lanciato da Imprinting, realtà manfredoniana attiva nel campo delle personalizzazioni e della comunicazione, che negli ultimi mesi ha saputo intercettare un forte sentimento di appartenenza cittadina anche attraverso iniziative come le Carte Manfredoniane. Con Manfredonia a Domicilio, Imprinting porta quello stesso approccio in una dimensione pratica e continua, pensata per accompagnare la vita della città giorno dopo giorno.

Manfredonia a Domicilio è una piattaforma digitale che raccoglie in un unico spazio ciò che serve davvero a chi vive la città: informazioni utili, servizi, attività locali, eventi e iniziative. All’interno dell’app è possibile orientarsi nella quotidianità, scoprire cosa succede, trovare numeri e riferimenti importanti e accedere facilmente alle realtà presenti sul territorio.

Accanto alla parte informativa, Manfredonia a Domicilio permette anche di prenotare servizi, ordinare e acquistare direttamente dall’app, semplificando il rapporto tra cittadini e attività locali. Tutto è pensato per ridurre passaggi inutili e rendere più immediata l’esperienza, sia per chi cerca sia per chi offre.

Un altro elemento centrale del progetto è il marketplace della città. Manfredonia a Domicilio offre alle attività locali uno spazio per valorizzare prodotti, servizi ed eccellenze del territorio, rendendoli accessibili non solo a chi vive in città, ma anche a chi è fuori. Attraverso la piattaforma è possibile acquistare e ricevere prodotti manfredoniani anche in altre città o all’estero, portando con sé un pezzo di Manfredonia ovunque.

Il progetto integra anche coupon, offerte e iniziative esclusive, pensate per incentivare le persone a scegliere le attività aderenti e per generare valore reale sul territorio. In questo modo Manfredonia a Domicilio diventa uno strumento capace di attivare relazioni, stimolare collaborazione e rafforzare il tessuto economico locale.

Manfredonia a Domicilio è oggi in fase di lancio. Le attività presenti sono ancora poche, ma l’app è già disponibile al download e rappresenta un punto di partenza. La piattaforma è progettata per crescere nel tempo, con l’ingresso di nuove realtà, l’attivazione di nuove funzionalità e lo sviluppo di iniziative che accompagneranno l’evoluzione del progetto.

L’invito è a scaricare Manfredonia a Domicilio, usarla e tenerla con sé, perché ciò che verrà costruito passerà da qui. Il valore della piattaforma aumenta con l’uso quotidiano, con la partecipazione delle persone e con il coinvolgimento delle attività.

Manfredonia a Domicilio è uno strumento che nasce a Manfredonia e cresce insieme alla città, con l’obiettivo di rendere più semplice la vita quotidiana, più visibili le eccellenze locali e più forti le connessioni tra chi vive, lavora e sceglie questo territorio ogni giorno.