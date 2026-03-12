Edizione n° 6003

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, approvata la variante per la riqualificazione delle ex fabbriche di San Francesco

FABBRICHE SAN FRANCESCO Manfredonia, approvata la variante per la riqualificazione delle ex fabbriche di San Francesco

Il Comune approva la perizia di variante sull’intervento finanziato con 300mila euro. Il contratto, aggiudicato alla Milkorì Group, presenta lavori per circa il 20%: autorizzato il subappalto fino a 125mila euro e concessa una proroga di 65 giorni per il completamento

Manfredonia, approvata la variante per la riqualificazione delle ex fabbriche di San Francesco

Ex Fabbriche San Francesco Manfredonia - Fonte Immagine: Manfredonianews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 11 marzo 2026 — Con determinazione del Settore Lavori Pubblici il Comune di Manfredonia ha approvato la perizia di variante relativa alla riqualificazione dell’immobile “ex fabbriche di San Francesco”, intervento finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per un importo complessivo di 300.000 euro. Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del settore, Arch. Michele Prencipe, su proposta del RUP, l’ing. Giuseppe Di Tullo.

La gara per i lavori era stata aggiudicata in via definitiva alla Milkorì Group S.r.l. per un importo netto di 138.000 euro, più 4.979,80 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A seguito della fase di esecuzione è emersa la necessità di varianti: la determinazione segnala un incremento contrattuale pari a 12.971,59 euro (circa il 9,40%), giustificato da eventi imprevisti connessi alla natura e alla specificità dei beni oggetto d’intervento.

Dalla documentazione emerge che i lavori eseguiti finora sono all’incirca il 20% del contratto; restano dunque da completare opere per circa 125.000 euro, per lo più riferite a forniture. In considerazione della qualità dell’opera e della convenienza per l’amministrazione, la giunta tecnica ha ritenuto opportuno proseguire con lo stesso operatore: è stata quindi concessa all’impresa aggiudicataria una proroga di 65 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori.

Contestualmente il Comune ha autorizzato la richiesta di subappalto presentata dalla Milkorì Group: potrà essere subappaltata alla società Generaledil di Pignataro Andrea parte dei lavori edili rientranti nella categoria prevalente OG2, per un importo massimo presunto non superiore a 125.000 euro. Alla richiesta di subappalto risultano allegate le necessarie certificazioni (SOA, DURC, documentazione antimafia e attestazioni previste dalla normativa).

Nel corso dell’istruttoria sono emerse anche comunicazioni dell’impresa relative a sospensioni e richieste di differimento dei termini; la direzione lavori ha segnalato che alcune sospensioni sono state considerate inopinate e che, secondo la direzione, non sono state rilevate riserve formali da parte dell’appaltatore in verbali precedenti. Nonostante ciò, l’amministrazione ha valutato vantaggiosa la prosecuzione del rapporto contrattuale con le cautele del caso.

L’atto, oltre a formalizzare la variante economica e tecnica, dispone la conservazione degli atti nel fascicolo del settore e rimanda alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Tra gli incarichi tecnici, risulta confermato lo studio KR e Associati per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, approvata la variante per la riqualificazione delle ex fabbriche di San Francesco"

  1. È una buona notizia
    Ma mi chiedevo
    Un piano di riqualifica anche per tutti quei pianoterra abbandonati luridi di via G.Palatella???

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO