Manfredonia, approvata la variante per la riqualificazione delle ex fabbriche di San Francesco

Manfredonia, 11 marzo 2026 — Con determinazione del Settore Lavori Pubblici il Comune di Manfredonia ha approvato la perizia di variante relativa alla riqualificazione dell’immobile “ex fabbriche di San Francesco”, intervento finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per un importo complessivo di 300.000 euro. Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del settore, Arch. Michele Prencipe, su proposta del RUP, l’ing. Giuseppe Di Tullo.

La gara per i lavori era stata aggiudicata in via definitiva alla Milkorì Group S.r.l. per un importo netto di 138.000 euro, più 4.979,80 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A seguito della fase di esecuzione è emersa la necessità di varianti: la determinazione segnala un incremento contrattuale pari a 12.971,59 euro (circa il 9,40%), giustificato da eventi imprevisti connessi alla natura e alla specificità dei beni oggetto d’intervento.

Dalla documentazione emerge che i lavori eseguiti finora sono all’incirca il 20% del contratto; restano dunque da completare opere per circa 125.000 euro, per lo più riferite a forniture. In considerazione della qualità dell’opera e della convenienza per l’amministrazione, la giunta tecnica ha ritenuto opportuno proseguire con lo stesso operatore: è stata quindi concessa all’impresa aggiudicataria una proroga di 65 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori.

Contestualmente il Comune ha autorizzato la richiesta di subappalto presentata dalla Milkorì Group: potrà essere subappaltata alla società Generaledil di Pignataro Andrea parte dei lavori edili rientranti nella categoria prevalente OG2, per un importo massimo presunto non superiore a 125.000 euro. Alla richiesta di subappalto risultano allegate le necessarie certificazioni (SOA, DURC, documentazione antimafia e attestazioni previste dalla normativa).

Nel corso dell’istruttoria sono emerse anche comunicazioni dell’impresa relative a sospensioni e richieste di differimento dei termini; la direzione lavori ha segnalato che alcune sospensioni sono state considerate inopinate e che, secondo la direzione, non sono state rilevate riserve formali da parte dell’appaltatore in verbali precedenti. Nonostante ciò, l’amministrazione ha valutato vantaggiosa la prosecuzione del rapporto contrattuale con le cautele del caso.

L’atto, oltre a formalizzare la variante economica e tecnica, dispone la conservazione degli atti nel fascicolo del settore e rimanda alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Tra gli incarichi tecnici, risulta confermato lo studio KR e Associati per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

A cura di Michele Solatia.