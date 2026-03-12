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MANFREDONIA MUSEO Manfredonia, canone demaniale per il Museo del Mare: la Provincia paga oltre 8mila euro

Canone per l’area di viale Miramare a Manfredonia dove sorge l’immobile utilizzato come istituto scolastico e sede di attività didattiche collegate al Museo del Mare

Manfredonia, canone demaniale per il Museo del Mare: la Provincia paga oltre 8mila euro

Museo del Mare Manfredonia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

La Provincia di Foggia dovrà versare oltre 8mila euro per il canone demaniale marittimo relativo al 2026 per l’area di viale Miramare a Manfredonia dove sorge l’immobile utilizzato come istituto scolastico e sede di attività didattiche collegate al Museo del Mare.

Lo stabilisce una determinazione del Settore Finanziario dell’ente, datata 11 marzo 2026, che recepisce la richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Con una nota protocollata nei giorni scorsi, l’Autorità portuale ha infatti chiesto il pagamento di 8.230,97 euro quale canone provvisorio per l’anno 2026, relativo alla concessione demaniale marittima n. 2023/0111/MA.

L’area interessata, di 3.738 metri quadrati, si trova sul lungomare di Manfredonia ed è utilizzata dalla Provincia per mantenere l’immobile destinato alle attività scolastiche e alle iniziative didattiche connesse al Museo del Mare, struttura dedicata alla valorizzazione della cultura marittima e della tradizione legata al territorio.

Il canone indicato riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e potrà essere oggetto di eventuale conguaglio sulla base dell’adeguamento ISTAT, che verrà comunicato successivamente dall’Autorità portuale con una nota separata.

Con il provvedimento, il dirigente del Settore Finanziario della Provincia ha quindi disposto gli adempimenti necessari per procedere al pagamento della somma richiesta, garantendo la continuità della concessione demaniale e delle attività svolte nell’immobile di viale Miramare.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, canone demaniale per il Museo del Mare: la Provincia paga oltre 8mila euro"

  1. Ma se è sempre chiuso. Fate dei provvedimenti acche’ venga aperto in determinati giorni ed ad orari prestabiliti. Cose assurde uno schiaffo alla efficacia ed efficienza ed alla economicità ed aggiungo alla cultura popolare di Manfredonia.

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