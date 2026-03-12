Edizione n° 6003

Home // Manfredonia // Manfredonia, la denuncia di una cittadina: “Sola, malata e senza aiuti. Così non si può vivere”

"SOLA, MALATA. AIUTO!" Manfredonia, la denuncia di una cittadina: “Sola, malata e senza aiuti. Così non si può vivere”

"Vi avevo scritto già tempo fa e torno a farlo perché la mia situazione economica e personale è diventata estremamente difficile."

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile redazione di Stato Quotidiano,

sono una cittadina di Manfredonia che preferisce restare anonima. Vi avevo scritto già tempo fa e torno a farlo perché la mia situazione economica e personale è diventata estremamente difficile.

Da diverso tempo vivo una condizione che definire tragica non è esagerato. Abito da sola, in una zona piuttosto isolata, e dopo anni di lavoro pesante ho subito un intervento alla schiena che oggi mi impedisce di svolgere le attività che facevo prima. Questo significa che non riesco più a lavorare come un tempo e le mie possibilità di guadagno si sono praticamente azzerate.

Negli ultimi mesi ho provato a chiedere aiuto e informazioni sui possibili sostegni economici o sociali a cui poter accedere, ma finora non sono riuscita a trovare una soluzione concreta alla mia situazione. Mi è stato spiegato che non rientro nei requisiti di alcune misure di sostegno e questo mi lascia in una condizione di forte incertezza.

Oggi mi trovo con grandi difficoltà a sostenere le spese quotidiane. Rischio lo sfratto perché non riesco più a pagare l’affitto e spesso faccio fatica anche a garantirmi le necessità di base. È una situazione che mi provoca ansia e preoccupazione costante, al punto che molte notti non riesco a dormire.

Scrivo questa lettera non per accusare qualcuno in particolare, ma per portare all’attenzione dell’opinione pubblica il problema di chi, come me, vive da solo, ha problemi di salute e fatica a orientarsi tra le diverse forme di assistenza. A volte si ha la sensazione di non sapere a chi rivolgersi e di non trovare risposte concrete.

Credo che sia importante aprire una riflessione su come sostenere le persone che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale, soprattutto quando non hanno una rete familiare o lavorativa su cui contare.

Spero che la mia testimonianza possa contribuire a far conoscere queste difficoltà e magari aiutare qualcuno nella mia stessa situazione a non sentirsi completamente solo.

Una cittadina di Manfredonia

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

