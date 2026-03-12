Edizione n° 6003

BALLON D'ESSAI

Home // Manfredonia // Manfredonia, sbloccata fideiussione da oltre 533mila euro per l’insula B8

INSULA B8 MANFREDONIA Manfredonia, sbloccata fideiussione da oltre 533mila euro per l’insula B8

Il Comune libera la polizza a garanzia delle aree standard dopo il completamento delle cessioni previste dalla convenzione urbanistica del 2011.

PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA - PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA — Il Comune di Manfredonia ha disposto lo svincolo totale di una polizza fideiussoria da oltre 533 mila euro legata alla realizzazione dell’insula B8 del Piano regolatore generale. La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale n. 573 del 12 marzo 2026, firmata dal dirigente del settore Urbanistica e sviluppo sostenibile, ingegner Lucio Barbaro.

Il provvedimento arriva al termine di un lungo percorso amministrativo relativo alla convenzione urbanistica stipulata il 5 settembre 2011 tra il Comune e il consorzio proprietario dell’UMI A dell’insula B8. La polizza, del valore garantito di 533.455,49 euro, era stata richiesta come garanzia per il reperimento delle superfici da destinare agli standard urbanistici, ovvero aree pubbliche come parcheggi, verde e servizi collettivi.

Nel corso degli anni il comparto è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni urbanistiche.

Il piano di lottizzazione dell’insula B8 era stato inizialmente adottato e approvato nel 2008 dal Consiglio comunale, mentre il planovolumetrico dell’UMI A era stato approvato nel 2009 e successivamente aggiornato con una variante urbanistica approvata nel 2011. La convenzione urbanistica prevedeva che i proprietari dei terreni cedessero gratuitamente al Comune le superfici necessarie per soddisfare gli standard previsti dalla pianificazione urbanistica. In una prima fase erano stati trasferiti circa 13 mila metri quadrati di aree, in sostituzione di quelle non reperibili all’interno del comparto edilizio. 

Negli anni successivi ulteriori atti hanno completato il quadro delle cessioni. Nel 2024, con un atto integrativo alla convenzione originaria, sono state cedute nuove porzioni di terreno destinate a verde pubblico e strade. Sempre nello stesso anno, con un ulteriore atto notarile, i proprietari hanno trasferito al Comune altre superfici per oltre 10 mila metri quadrati, permettendo così di soddisfare interamente gli standard urbanistici previsti per l’intera insula B8. Secondo la ricognizione effettuata dagli uffici comunali, gli standard complessivamente dovuti per il comparto ammontavano a 25.919 metri quadrati. Con le ultime cessioni, il totale delle aree trasferite al Comune ha superato la quota necessaria, rendendo quindi possibile la chiusura della procedura di garanzia. 

