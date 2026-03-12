Manfredonia, segnalazioni di furto d’auto nella notte: un caso in Viale Beccarini

MANFREDONIA (FG) – Segnalazioni di furto d’auto sono arrivate nelle ultime ore da Manfredonia. Alcuni cittadini avrebbero denunciato la scomparsa dei propri veicoli, accorgendosi dell’accaduto solo successivamente.

Tra gli episodi segnalati, uno riguarderebbe Viale Beccarini, dove un’automobile sarebbe stata rubata mentre era parcheggiata lungo la strada.

Le vittime del furto si sono rivolte alle autorità competenti per presentare denuncia e formalizzare quanto accaduto. Al momento si tratta di segnalazioni raccolte nelle ultime ore, mentre sono in corso verifiche per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.