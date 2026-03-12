MANFREDONIA – Da oltre un mese alcuni residenti segnalano la presenza di persone sospette nella zona compresa tra l’area del supermercato Acqua & Sapone e il cimitero cittadino.
Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, individui con cappuccio e mascherina si aggirerebbero nei pressi delle abitazioni, suonando ai citofoni per verificare l’eventuale presenza dei proprietari all’interno delle case. Il timore dei residenti è che tali comportamenti possano essere finalizzati a tentativi di furto.
Alcuni cittadini avrebbero già presentato segnalazioni e denunce ai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia. Nonostante ciò, secondo le testimonianze raccolte, episodi simili continuerebbero a verificarsi nella zona.
I residenti invitano quindi i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.