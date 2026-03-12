Edizione n° 6003

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, segnalazioni di persone sospette in zona supermercato – Cimitero. “Sono ladri d’appartamento!”

MANFREDONIA SOSPETTI Manfredonia, segnalazioni di persone sospette in zona supermercato – Cimitero. “Sono ladri d’appartamento!”

Alcuni cittadini avrebbero già presentato segnalazioni e denunce ai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia

Comune Manfredonia. Impianto fotovoltaico al cimitero: liquidati 87mila euro

Area Cimitero di Manfredonia - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Da oltre un mese alcuni residenti segnalano la presenza di persone sospette nella zona compresa tra l’area del supermercato Acqua & Sapone e il cimitero cittadino.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, individui con cappuccio e mascherina si aggirerebbero nei pressi delle abitazioni, suonando ai citofoni per verificare l’eventuale presenza dei proprietari all’interno delle case. Il timore dei residenti è che tali comportamenti possano essere finalizzati a tentativi di furto.

Alcuni cittadini avrebbero già presentato segnalazioni e denunce ai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia. Nonostante ciò, secondo le testimonianze raccolte, episodi simili continuerebbero a verificarsi nella zona.

I residenti invitano quindi i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO