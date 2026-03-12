La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e ENI Plenitude Renewables Italy S.p.A. per la definizione di un progetto di sviluppo locale legato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto, autorizzato con provvedimento della Provincia di Foggia, prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza nominale di 4,263 MW, affiancata da un sistema di accumulo da 500 kW, e sarà realizzato nell’area industriale ASI del territorio comunale.

La convenzione riguarda le misure compensative che l’azienda si è impegnata a realizzare a favore del territorio. In particolare, l’amministrazione comunale intende destinare le risorse a interventi di efficientamento e alimentazione della rete di pubblica illuminazione nella zona della piana di Macchia e Marina di Monte Sant’Angelo, con particolare attenzione alla litoranea Manfredonia–Mattinata. Secondo quanto evidenziato nella delibera, lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta uno degli strumenti fondamentali per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO₂ e di transizione energetica, favorendo allo stesso tempo interventi concreti a beneficio del territorio. La convenzione definitiva sarà sottoscritta dal responsabile del settore tecnico comunale, che seguirà anche le attività di vigilanza sull’esecuzione degli interventi previsti.