MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo, avanti il Contratto di Quartiere II: certificato il 30% dei lavori

Il Comune approva le certificazioni sull’avanzamento delle attività del programma di edilizia residenziale e urbanizzazione

Comune Monte Sant'Angelo (statoquotidiano) Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Prosegue l’attuazione del programma innovativo “Contratto di Quartiere II” a Monte Sant’Angelo. Con una determinazione del III Settore Tecnico, il Comune ha approvato le certificazioni che attestano l’avvenuta esecuzione del 30% delle lavorazioni straordinarie e delle attività connesse al programma di sperimentazione.

Il provvedimento rientra nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale e delle opere di urbanizzazione previste dal programma nazionale dedicato alla riqualificazione urbana. Il progetto, avviato anni fa con il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Puglia, ha visto Monte Sant’Angelo beneficiario di un finanziamento complessivo di 4,3 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti figurano la riqualificazione delle principali arterie cittadine, tra cui Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, oltre al recupero dell’immobile dell’ex Ostello della Gioventù di via Estramurale, destinato a ospitare alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi.

Con l’approvazione delle certificazioni e del primo rapporto di sperimentazione, il Comune potrà ora richiedere al Ministero delle Infrastrutture l’erogazione di ulteriori risorse. In particolare, la richiesta riguarda circa 306 mila euro, pari al 50% della quota prevista nella fase successiva del programma.

Il documento approvato include una relazione tecnica sulle attività svolte, i rapporti sulle sperimentazioni e i progetti esecutivi relativi agli obiettivi previsti dal programma.

A cura di Michele Solatia.

 

LASCIA UN COMMENTO