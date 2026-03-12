Edizione n° 6003

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, via libera alla convenzione per impianto di accumulo energetico

EX ENICHEM ASI Monte Sant’Angelo, via libera alla convenzione per impianto di accumulo energetico

Accordo con ENI Plenitude Storage per un sistema di batterie da 25 MW nell’area industriale.

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) ARCHIVIO

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) , IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nuovo passo avanti per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche a Monte Sant’Angelo. La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con ENI Plenitude Storage Italy S.r.l. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) nell’area industriale ASI. Il progetto prevede un sistema di batterie con potenza nominale di circa 25 MW e una capacità di accumulo di 100 MWh, destinato a migliorare la gestione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti di accumulo elettrochimico consentono infatti di bilanciare produzione e consumo di energia, contribuendo alla stabilità della rete elettrica e favorendo una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico. 

Anche in questo caso l’accordo prevede misure compensative a favore del territorio, che potranno essere utilizzate per interventi di efficientamento energetico e per il miglioramento della rete di illuminazione pubblica nella zona costiera del Comune. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali ed europee per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti.

