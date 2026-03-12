Nuovo passo avanti per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche a Monte Sant’Angelo. La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con ENI Plenitude Storage Italy S.r.l. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) nell’area industriale ASI. Il progetto prevede un sistema di batterie con potenza nominale di circa 25 MW e una capacità di accumulo di 100 MWh, destinato a migliorare la gestione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti di accumulo elettrochimico consentono infatti di bilanciare produzione e consumo di energia, contribuendo alla stabilità della rete elettrica e favorendo una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico.

Anche in questo caso l’accordo prevede misure compensative a favore del territorio, che potranno essere utilizzate per interventi di efficientamento energetico e per il miglioramento della rete di illuminazione pubblica nella zona costiera del Comune. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle politiche nazionali ed europee per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti.