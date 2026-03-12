Rinnovabili in Puglia, la Regione accoglie le proposte di CIA. Sicolo (CIA): "Momento fondamentale per un percorso di concertazione"

BARI – La Regione Puglia accoglie le proposte di CIA Agricoltori Italiani a tutela dell’agricoltura all’interno del disegno di legge sulle energie rinnovabili. L’organizzazione ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’audizione e per il lavoro svolto dal presidente Decaro e dall’assessore Paolicelli.

“L’audizione è stata un momento fondamentale per un percorso di concertazione e ascolto”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Puglia. “Siamo soddisfatti per l’accoglimento delle proposte del nostro ufficio legislativo, che puntano a tutelare ulivi, colture d’eccellenza e produzioni di qualità”.

Un punto centrale riguarda gli impianti agrivoltaici e fotovoltaici più invasivi, che prevedono l’espianto di ulivi sani o altre colture produttive. Sicolo sottolinea: “Siamo favorevoli alle energie rinnovabili, ma non a scapito dei terreni agricoli produttivi. Difendere il territorio significa salvaguardare le colture agricole, il paesaggio e il futuro della Puglia”.

Particolare attenzione è stata data all’articolo 5 del ddl, che prevede la salvaguardia delle aree agricole: nel rilascio delle autorizzazioni sarà considerato di interesse pubblico prevalente preservare ulivi e produzioni agroalimentari di qualità, comprese DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DECO e prodotti tradizionali.

CIA Puglia insiste sull’importanza di confermare l’articolo 5 in sede di approvazione definitiva, per garantire la tutela delle eccellenze agricole e il corretto equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e salvaguardia del territorio.