Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Ambiente // Rinnovabili in Puglia, la Regione accoglie le proposte di CIA. Sicolo (CIA): “Momento fondamentale per un percorso di concertazione”

RINNOVAIBILI PUGLIA Rinnovabili in Puglia, la Regione accoglie le proposte di CIA. Sicolo (CIA): “Momento fondamentale per un percorso di concertazione”

La Regione Puglia accoglie le proposte di CIA Agricoltori Italiani a tutela dell’agricoltura all’interno del disegno di legge sulle energie rinnovabili

Rinnovabili in Puglia, la Regione accoglie le proposte di CIA. Sicolo (CIA): "Momento fondamentale per un percorso di concertazione"

Gennaro Sicolo (CIA)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Ambiente // Economia //

BARI – La Regione Puglia accoglie le proposte di CIA Agricoltori Italiani a tutela dell’agricoltura all’interno del disegno di legge sulle energie rinnovabili. L’organizzazione ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’audizione e per il lavoro svolto dal presidente Decaro e dall’assessore Paolicelli.

“L’audizione è stata un momento fondamentale per un percorso di concertazione e ascolto”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Puglia. “Siamo soddisfatti per l’accoglimento delle proposte del nostro ufficio legislativo, che puntano a tutelare ulivi, colture d’eccellenza e produzioni di qualità”.

Un punto centrale riguarda gli impianti agrivoltaici e fotovoltaici più invasivi, che prevedono l’espianto di ulivi sani o altre colture produttive. Sicolo sottolinea: “Siamo favorevoli alle energie rinnovabili, ma non a scapito dei terreni agricoli produttivi. Difendere il territorio significa salvaguardare le colture agricole, il paesaggio e il futuro della Puglia”.

Particolare attenzione è stata data all’articolo 5 del ddl, che prevede la salvaguardia delle aree agricole: nel rilascio delle autorizzazioni sarà considerato di interesse pubblico prevalente preservare ulivi e produzioni agroalimentari di qualità, comprese DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DECO e prodotti tradizionali.

CIA Puglia insiste sull’importanza di confermare l’articolo 5 in sede di approvazione definitiva, per garantire la tutela delle eccellenze agricole e il corretto equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e salvaguardia del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO