Save The Children: a Bari tre minori segnalati per associazione mafiosa

BARI – Nel primo semestre del 2025, a Bari tre minori sono stati segnalati per associazione mafiosa e tredici per porto abusivo di armi, evidenziando, secondo gli esperti, una riattivazione delle dinamiche di clan sul territorio.

Secondo il rapporto di Save The Children Dis(armati). Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà, i numeri della criminalità giovanile mostrano trend significativi: 45 minorenni segnalati per lesioni personali, 18 per minaccia e 5 per estorsione. Per quanto riguarda la criminalità di strada, 10 giovani sono stati denunciati o arrestati per rapina, in calo rispetto agli anni precedenti.

Valeria Montaruli, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, sottolinea che “il linguaggio è quello della sopraffazione”, osservando come la violenza coinvolga anche under 14 e attraversi trasversalmente diversi ceti sociali, con aggressioni, rapine e spedizioni punitive.

Il report richiama anche fatti di cronaca recente, come l’omicidio della 19enne Antonella Lopez, uccisa nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2024 in una discoteca di Molfetta, durante un conflitto armato tra rampolli di due storici clan baresi. Secondo il procuratore aggiunto Francesco Giannella, l’omicidio Lopez “è stato il punto più basso dell’evoluzione violenta delle giovani generazioni”, mentre il procuratore Roberto Rossi evidenzia il rischio crescente di violenza armata che invade luoghi della vita quotidiana coinvolgendo cittadini estranei ai clan.

Questi dati confermano la necessità di interventi mirati per prevenire la diffusione della violenza tra i minorenni e rafforzare i percorsi di tutela e responsabilizzazione giovanile.