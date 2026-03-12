CERIGNOLA — Il Comune di Cerignola si costituirà parte civile in un procedimento penale legato a un presunto traffico illecito di rifiuti che coinvolgerebbe diverse province del Sud Italia. La decisione è stata presa dalla giunta comunale con la delibera n. 58 del 10 marzo 2026, approvata all’unanimità.

Il provvedimento riguarda il procedimento penale iscritto presso il Tribunale di Napoli con numeri 29019/2025 R.G.N.R. e 25144/2025 RG GIP, nel quale il Comune è stato individuato come persona offesa a seguito delle condotte contestate agli indagati. Secondo quanto riportato negli atti giudiziari, gli imputati avrebbero gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pari a circa 297.700 tonnellate tra frazione umida e frazione secca. I materiali sarebbero stati conferiti da imprese campane e successivamente trasportati e smaltiti illegalmente in diverse province, tra cui Foggia, BAT, Benevento e Potenza.

Le accuse fanno riferimento, tra gli altri, ai reati previsti dagli articoli 110 del codice penale e 260 del decreto legislativo 152/2006, che punisce l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Le contestazioni riguardano anche il presunto coinvolgimento di enti e società ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il Tribunale di Napoli ha fissato l’udienza preliminare per l’11 marzo 2026, nell’ambito della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura il 30 dicembre 2025. In questo contesto il Comune ha deciso di partecipare al procedimento per tutelare i propri interessi e chiedere l’eventuale risarcimento dei danni.

Per la rappresentanza legale, l’amministrazione ha deciso di affidare l’incarico all’avvocato Stefania Specchio, individuata dopo la richiesta di un preventivo di spesa. La scelta di ricorrere a un professionista esterno è stata motivata dal carico di lavoro già sostenuto dagli avvocati interni dell’ente, impegnati nella gestione del contenzioso e nelle attività di assistenza agli organi comunali.