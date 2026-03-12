Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

CARBURANTE SAN MARINO // Carburante più economico a San Marino: automobilisti in “pellegrinaggio” dalla Riviera Romagnola
12 Marzo 2026 - ore  10:57

CALEMBOUR

FOGGIA ELENA // Foggia, scomparsa di Elena. Un testimone a ‘Chi l’ha visto?’: “Era spaventata, si nascondeva”
12 Marzo 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia a La Maddalena: morto Luigi Nativi, tiktoker 18enne. Aperto fascicolo

LUIGI NATIVI Tragedia a La Maddalena: morto Luigi Nativi, tiktoker 18enne. Aperto fascicolo

La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, disponendo il sequestro dei telefoni del giovane e l’autopsia, prevista per venerdì prossimo

Tragedia a La Maddalena: morto Luigi Nativi, tiktoker 18enne

Luigi Nativi - Fonte Immagine: castedduonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

LA MADDALENA – Non si è ancora spento lo choc per la morte di Luigi Nativi, il tiktoker di 18 anni trovato senza vita nella sua abitazione a La Maddalena, in provincia di Sassari. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, disponendo il sequestro dei telefoni del giovane e l’autopsia, prevista per venerdì prossimo, al fine di chiarire le cause del decesso.

Le indagini si concentrano sui contatti e le attività di Nativi nei giorni precedenti al suicidio. L’avvocato Roberto Sirena, che assiste la madre del ragazzo, ha dichiarato: «Si tratta di una tragedia che ha sconvolto una famiglia e colpito un’intera comunità, per cui si chiede il massimo rispetto del momento».

Luigi era noto sul web anche per la collaborazione con la tiktoker lombarda Alice Mordenti. Amici e colleghi lo ricordano come un ragazzo generoso e altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri e affrontare le difficoltà con un sorriso. Il padre di Alice ha scritto sui social: «Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio. Voglio ricordarlo come una persona meravigliosa».

Anche Alice Mordenti ha espresso il suo dolore su Instagram: «Ti voglio un bene immenso, piccolo mio, riposa in pace».

Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha sottolineato la necessità di rispetto e discrezione: «In momenti come questo servono silenzio e solidarietà. Evitiamo ricostruzioni o giudizi che non aiutano». La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici, unita nel dolore per la perdita prematura del giovane tiktoker.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO