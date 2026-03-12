Tragedia a La Maddalena: morto Luigi Nativi, tiktoker 18enne

LA MADDALENA – Non si è ancora spento lo choc per la morte di Luigi Nativi, il tiktoker di 18 anni trovato senza vita nella sua abitazione a La Maddalena, in provincia di Sassari. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, disponendo il sequestro dei telefoni del giovane e l’autopsia, prevista per venerdì prossimo, al fine di chiarire le cause del decesso.

Le indagini si concentrano sui contatti e le attività di Nativi nei giorni precedenti al suicidio. L’avvocato Roberto Sirena, che assiste la madre del ragazzo, ha dichiarato: «Si tratta di una tragedia che ha sconvolto una famiglia e colpito un’intera comunità, per cui si chiede il massimo rispetto del momento».

Luigi era noto sul web anche per la collaborazione con la tiktoker lombarda Alice Mordenti. Amici e colleghi lo ricordano come un ragazzo generoso e altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri e affrontare le difficoltà con un sorriso. Il padre di Alice ha scritto sui social: «Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio. Voglio ricordarlo come una persona meravigliosa».

Anche Alice Mordenti ha espresso il suo dolore su Instagram: «Ti voglio un bene immenso, piccolo mio, riposa in pace».

Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha sottolineato la necessità di rispetto e discrezione: «In momenti come questo servono silenzio e solidarietà. Evitiamo ricostruzioni o giudizi che non aiutano». La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici, unita nel dolore per la perdita prematura del giovane tiktoker.

Lo riporta leggo.it.