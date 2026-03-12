Il Comune di Vieste ottiene circa 500 mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per migliorare l’efficienza energetica degli immobili comunali. I fondi saranno destinati a due progetti specifici: la caserma dei Carabinieri e la sede della Polizia Municipale.

Con questi ultimi finanziamenti, diventano cinque i progetti comunali finanziati dal Ministero. Tre interventi, già in fase di realizzazione, riguardano la sede municipale e due scuole cittadine. I nuovi fondi completano il percorso iniziato il 6 giugno 2025, quando erano stati approvati tre progetti e altri due erano rimasti in attesa di scorrimento delle graduatorie.

Gli interventi prevedono la sostituzione degli infissi, il relamping con tecnologia LED ad alta efficienza e il miglioramento degli impianti di riscaldamento, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, aumentare il comfort degli ambienti e contenere i costi di gestione degli edifici pubblici. Ogni progetto ha un valore medio di circa 269 mila euro, finanziato in larga parte con fondi ministeriali a fondo perduto, con una quota residuale a carico del bilancio comunale.

L’amministrazione comunale sottolinea che efficientare il patrimonio pubblico significa ridurre gli sprechi, fare scelte responsabili e investire nella qualità degli spazi pubblici, completando così un ciclo di cinque progetti tutti finanziati e destinati a migliorare strutture essenziali della città.

Lo riporta retegargano.it.