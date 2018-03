Sciopero cooperativa Fiore, presidio davanti al Comune

Di:

Foggia – IN corso un presidio davanti a Palazzo di Città a Foggia da parte dei lavoratori della cooperativa Fiore. Circa una cinquantina di lavoratori si sono infatti ‘accampati’ fuori il palazzo comunale del capoluogo foggiano, anche attraverso il montaggio di una tenda. I lavoratori sono in attesa di incontrare in giornata l’amministratore unico di Amica Gianni Di Bari; non escluso un incontro con il prefetto ed un rappresentante della Giunta comunale foggiana. Intanto, questa mattina ci sarebbe stato un incontro tra il sindaco Gianni Mongelli, l’amministratore unico di Amica Gianni Di Bari e il prefetto Antonio Nunziante. Prevista nel pomeriggio una riunione di Giunta comunale allargata ai capigruppo consiliari per una decisione sulle emergenze cittadine.LA SITUAZIONE IN CTTA’ – I rifiuti presenti in diverse aree cittadine di Foggia sono stati intanto incendiati nelle scorse notti. Ignoti sarebbero entrati infatti in azione nelle zone periferiche della cittadina foggiana, mandando così in fumo una decina di cassonetti stracolmi di immondizia. Tuttavia, l’emergenza che sembrava aumentare con il passare delle ore, sembra essere stata parzialmente scongiurata. Mezzi e dipendenti dell’Amica hanno lavorato infatti per tutta la notte di sabato, ma anche nella giornata di domenica, sempre sotto la scorta della squadra mobile foggiana, che ieri aveva rimosso il blocco allestito dai lavoratori fuori il palazzo di Amica in via Bari. Il blocco era stato organizzato dai lavoratori della ditta in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto, scaduto lo scorso 31 gennaio. I lavoratori si sono fermati nelle loro consuete opere di pulizia dopo il rifiuto dell’azienda di allungare il contratto di servizio. Come detto dall’ad Di Bari, il problema principale alla base della mancata assunzione dei lavoratori da parte dell’Amica sarebbe “la grave crisi finanziaria in cui verserebbe il bilancio del Comune”. Solo con l’intervento di circa 30 poliziotti della Mobile i camion dell’Amica sono tornati a pulire una città le cui condizioni igieniche oggi cominciano a dare segni di miglioramento, con pulizia partita ieri dai mercati di via Rosati e via Miranda, fino all’ospedale, al carcere e il centro storico. Continua tuttavia il controllo delle squadre della Mobile foggiana. Continua in ogni modo l’emergenza rifiuti nella cittadina foggiana.PER TUTTI GLI APPROFONDIMENTI VEDI – Sciopero lavoratori coop Fiore: bloccati i mezzi di servizio