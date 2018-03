Minervini: “Domani si inaugura il laboratorio urbano di Lucera”

Di:

Lucera –Il progetto ha portato alla restituzione e alla rifunzionalizzazione dei locali interrati del palazzo comunale “De Troia”, in piazza Nocelli, risalente alla seconda metà del XVI secolo che diviene un nuovo polo socio-culturale, in grado di offrire ai giovani possibilità di incontro e di aggregazione., spiega l’assessore alle politiche giovanili Guglielmo Minervini che domani non potrà intervenire all’inaugurazione. “Lo sforzo che la Puglia sta facendo per incidere sul bisogno reale dei giovani di avere spazi per sperimentare se stessi e i nuovi linguaggi è di notevole consistenza. Ogni laboratorio è diverso dall’altro perché porta con sé la storia e le peculiarità di un territorio”. All’interno dei locali dell’“ex enoteca” di Lucera, circa 370 mq, verranno promossi laboratori informatico-linguistici ed iniziative legate alle arti figurative, musicali e teatrali, inoltre sono stati realizzati: una sala polifunzionale destinata a conferenze, incontri, videoproiezioni, spettacoli e attività ludico-ricreative, un caffè letterario, una sala destinata a laboratorio multimediale, due sale musicali, un centro di ascolto, e una sala destinata a preparazioni di alimenti.“In termini di risorse economiche investite (54 milioni di euro), patrimonio immobiliare disponibile, coinvolgimento e attivazione della scena creativa locale, Laboratori Urbani è la più importante operazione di infrastrutturazione materiale a servizio della creatività mai varata da una regione italiana”, conclude Minervini.Redazione Stato