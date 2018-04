“Alla scoperta delle bellezze della natura e di percorsi suggestivi”

Di:

Da Roma a Monte Sant’Angelo, dal 6 al 19 maggio 2018. Un viaggio alla scoperta delle bellezze nascoste della natura, tra sentieri, percorsi suggestivi e momenti di riflessione.

Il “Cammino della Memoria, della verità e della Giustizia”, prima di tutto, è un viaggio verso il cuore dei nostri valori laici e religiosi. Attraversiamo mezza Italia, da Roma a Monte Sant’Angelo, in Puglia, per portare nei luoghi meravigliosi che visitiamo la nostra testimonianza, il nostro tributo a chi ha sacrificato la sua vita per un paese migliore e per tutti noi. Partiremo da Piazza San Pietro, attraversando i comuni di Albano Laziale, Artena, Anagni, Alatri, Casamari, Roccasecca, Cassino. Le tappe successive saranno Venafro, Pastena e San Severo, in Puglia.

Dopo una breve tappa a San Giovanni Rotondo, ci dirigeremo a Monte Sant’Angelo. Durante tutte le soste saranno organizzate iniziative e commemorazioni, con evento e concerto di chiusura presso il Santuario di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato. Il nostro cammino, giunto alla terza edizione, è stato ufficialmente riconosciuto tra i “Cammini storici Micaelici” dall’associazione Iubilantes, che tutela la via Micaelica, ossia l’unico pellegrinaggio da Roma.

LE TAPPE

1° TAPPA 6 maggio 2018: Roma – Albano Laziale

2° TAPPA 7 maggio 2018: Albano Laziale – Artena

3° TAPPA 8 maggio 2018: Artena – Anagni

4° TAPPA 9 maggio 2018: Anagni – Alatri

5° TAPPA 10 maggio 2018: Alatri – Casamari

6° TAPPA 11 maggio 2018: Casamari – Roccasecca

7° TAPPA 12 maggio 2018: Roccasecca – Cassino

8° TAPPA 13 maggio 2018: Cassino – Venafro

9° TAPPA 14 maggio 2018: Venafro – Castelpetroso

10° TAPPA 15 maggio 2018: Pastena – San Severo

11° TAPPA 16 maggio 2018: San Severo – San Giovanni Rotondo

12° TAPPA 17 maggio 2018: San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo

13° TAPPA 18 maggio 2018: Giornata a Monte Sant’Angelo

14° TAPPA 19 maggio 2018: Chiusura cammino con evento finale

ARRIVO A MONTE SANT’ANGELO

L’evento si conclude a Monte Sant’Angelo, presso il Santuario di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato.

Per l’occasione è previsto il Concerto della Memoria.

19 maggio 2018

Ore 10.00: Arrivo delle Staffette

Ore 11.00: Celebrazione della Santa Messa

Ore 12.00: Concerto della Memoria

Con il contributo di soli 15€ al giorno per vitto e alloggio puoi partecipare a tutto il percorso o solo ad una parte di questo (minimo 3 giorni).

