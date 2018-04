Centro scommesse (777click) IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

Foggia, 12 aprile 2018. Con recente provvedimento del Giudice dr.ssa Grassi, è stato assolto il referente di un centro scommesse di San Severo che raccoglieva scommesse

per conto di un bookmaker maltese. 90 i giorni previsti per le motivazioni della sentenza. L’uomo è stato difeso dall’Avvocato Mariateresa Parrelli. “La discussione si è incentrata sulla discriminazione subita dal bookmaker con riferimento all’ultimo bando Monti del 2012, che ha rilasciato le concessioni ministeriali, ma anche sulla novella legislativa ex art. 1 comma 644 legge di Stabilità 2015 che ha di fatto riconosciuto la legittimità dell’operato del ctd”. Redazione StatoQuotidiano.it San Severo. Raccoglieva scommesse per bookmaker maltese, assolto ultima modifica: da

