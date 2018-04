https://www.termometropolitico.it

Cerignola. Nell’ambito dei controlli del territorio, in attuazione dell’Ordinanza 2.0 del Sig. Questore Mario Della Cioppa, continua il lavoro incessante di perlustrazione delle periferie cittadine, difatti nella nottata di ieri, 10.04 c.a., gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato Cerignola, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, hanno rinvenuto due autovetture denunciate rubate. Durante il pattugliamento, gli Agenti notavano la presenza di tre giovani, che alla vista della volante, si davano alla fuga precipitosa nelle campagne adiacenti.

Da accertamenti effettuati sui mezzi, entrambi risultavano provento di furto, pertanto, si risaliva ai nominativi dei proprietari, rispettivamente di una Renault Megane e di una Renault Captur, entrambe denunciate rubate a Cerignola. Si provvedeva infine, a contattare i legittimi proprietari, al fine di procedere alla restituzione dei veicoli rinvenuti. Cerignola, ritrovate 2 Renault rubate ultima modifica: da

