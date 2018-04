Chiede prestito con documenti contraffatti: denunciato foggiano

Di:

Biella. ”Aveva fatto richiesta di un finanziamento per 150 mila euro, per un impianto fotovoltaico. Ma non basta. Si era pure rivolto a uno studio di commercialisti, millantando la sua onestà. Adesso un pregiudicato di Foggia, di 54 anni, dovrà fare i conti con la giustizia. È stato infatti denunciato per truffa e per aver fornito, allatto della sottoscrizione, documenti contraffatti. Le forze dell’ordine, tra l’altro, indagano anche su altri episodi analoghi”.

biella.diariodelweb.it