Il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi (ph antonio troiano)

Di:



Enichem, studio epidemiologico, boom turismo, riqualificazione Hotel Gargano, 20 milioni di euro per Riviera Sud, inizio lavori parco giochi castello tra gli argomenti principali dell’Arlive, spazio settimanale del sindaco di Manfredonia in diretta live sulla propria pagina facebook. Video

Dall’Enichem al Turismo fino all’Hotel Gargano (VIDEO live Riccardi) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.