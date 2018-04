Faro “Grande onore far parte della Commissione speciale”

Di:

Bari. “E’ un grande onore ed onere civile essere stata scelta dal Movimento 5 Stelle come componente della Commissione Speciale che nelle prossime settimane dovrà affrontare l’analisi di importanti temi della vita pubblica italiana” lo dichiara Marialuisa Faro, parlamentare del Movimento 5 Stelle. “E’ il primo passo concreto per dare il via a questa legislatura ed iniziare a trattare temi concreti e lavorare per il benessere dei cittadini italiani” conclude Faro.