A Foggia al Via “Libando”. Viaggiare e leggere mangiando

Foggia, 11 aprile 2018. Quando il Cibo e i Sapori della Buona Tavola, diventano occasione di Confronto e Crescita Culturale.

Dopo Mediterraneo in strada, Urban food e Grani di Puglia, il tema scelto per la quinta edizione di “Libando” è Cucina Madre, un chiaro richiamo all’ anima e non al tecnicismo dell’arte culinaria, dove la trasmissione della cultura orale passa di generazione in generazione attraverso la figura femminile

Dal 20 al 22 aprile 2018, Foggia si prepara ad accogliere la quinta edizione della manifestazione “Libando…Viaggiare mangiando”, promossa dall’ Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione “Di terra di mare”, l’impresa creativa “Red Hot”, “Streetfood Italia”, “Le Mamme dei Vicoli” e “Asernet”.

Parole chiave, ancora una volta, l’importanza di fare squadra, mettendo in modo coeso e compatto, piccole e grandi abilità al servizio del Territorio, affinché questo “(ri)torni a volare ad ali spianate verso nuovi e sempre più affascinanti gustosi porti, tutti da preparare”.

“Libando” è una festa, l’Amministrazione Comunale sente il dovere di continuare ad organizzare questo evento che piace tanto al pubblico, nato nel maggio 2014 da una bella intuizione.

Credo che le buone idee siano sempre una proprietà comune, ha sottolineato l’Assessore alla Cultura del Comune di Foggia dott.ssa Anna Paola Giuliani, durante la conferenza stampa svoltasi mercoledì 11 aprile 2018, a Foggia, nella Sala Fedora del Teatro “U. Giordano”, davanti ad un pubblico di cronisti nonché di produttori e semplici appassionati del settore.

Festival di Street food che va in crescendo anno dopo anno, portando Cultura e registrando numeri importanti, ha rimarcato, in seguito, il dirigente del Comune di Foggia dottor Carlo Dicesare, conquistando anche nuovi spazi: piazza Purgatorio, piazza De Sanctis, via Duomo e ancora…si aggiungono corso V. Emanuele e Piazza Marconi, oltre al Museo Civico e al Circolo Daunia.

Ad illustrare gli appuntamenti della quinta Edizione, sono state le ideatrici dell’evento Ester Fracasso e Maria Pia Liguori.

Obbiettivo: trasmettere l’anima di ciò che gira intorno alla preparazione del pranzo della festa o di quello quotidiano.

Altro appuntamento, ha riecheggiato Ester Fracasso, sarà “Librando, leggere mangiando”, una sezione dedicata agli incontri letterari con il cibo, presenti le scrittrici Chiara Cesetti, Natalia Cattelani e Maria Gallo.

Spazio all’arte, poi, con la mostra fotografica “Cucina Madre” a cura del Foto Cine Club Foggia, dedicata alle famiglie con bambini, con il “Villaggio Libandino” appositamente allestito, grazie all’ operoso aiuto di volontari e volontarie, in piazza Purgatorio e i laboratori a loro dedicati.

Aumenta sempre più la consapevolezza che “Libando” non sia più solo Street food ma un evento capace di fare Economia, Cultura, Marketing Territoriale.

Non a caso la Tavola Rotonda di quest’anno si intitola “Turismo ed enogastronomia, due leve per lo sviluppo” e vedrà a confronto relatori importanti che rappresentano la Puglia in questi settori, hanno avuto modo di rincalzare un po’ tutti gli intervenuti alla Conferenza Stampa di Presentazione.

“Libando” è anche una grande opportunità per le aziende pugliesi dell’agroalimentare orientate all’internazionalizzazione.

Grazie al B2B (Business to Business), diventeranno, infatti, punto di incontro, scambio di idee, opportunità, progetti, con buyer provenienti da Irlanda, Serbia e Svezia. E la lingua non costituirà un ostacolo…anzi una Risorsa, in quanto saranno presenti i traduttori della S.S.M.L. San Domenico (Scuola Superiore di Mediatori Linguistici), presente a Foggia, ha sviscerato poi, Maria Pia Liguori. Startup della quinta Edizione si chiamerà “Velò”, progetto nato nel Capoluogo Dauno e frutto della passione per la bici di Fulvio Guerra che ha spiegato: Velò è un corriere su pedali, consegniamo tutto e siamo sostenibili, il nostro obiettivo è ridurre al minimo l’emissione di CO2.

In occasione della Manifestazione, inoltre, tutte le attività commerciali osserveranno delle aperture straordinarie.

Anche per noi Libando è una festa, momento di condivisione per l’intera cittadinanza, complice anche l’allungarsi delle quasi sempre assolate giornate di Primavera, ha riecheggiato, in appendice mattinata, la dott.ssa Lucia La Torre, vice presidente di Confcommercio Foggia.

Durante “Libando Viaggiare Mangiando”, si aprirà un paesaggio visivo urbano nuovo in città, grazie alla partecipazione straordinaria dell’artista Romano Baratta lighting designer che proporrà giochi di luce.

A chiudere l’Evento Enogastronomico, sarà il “Premio Libando”, novità assoluta della quinta Edizione che gli stessi organizzatori non hanno opportunamente voluto svelare, per non togliere il gusto della partecipazione alle sicuramente migliaia di persone che affolleranno le illuminate vie del Capoluogo Dauno, tra giochi di squadra, laboratori per i più piccoli e tanta buona musica.

Marco Bonnì