Foggia. Crisi epilettica: agenti salvano neonato

Foggia. Un neonato è stato salvato a Foggia grazie al tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volante, impiegati nell’intensa attività di controllo del territorio cittadino.

I fatti sono avvenuti in Via Paolo Telesforo.

Gli agenti hanno notato, in lontananza, un uomo con un bimbo in braccio, che disperatamente, chiedeva aiuto.

Gli Agenti hanno raggiunto l’uomo e si sono immediatamente resi conto che il neonato tra le braccia del papà, non riusciva più a respirare, in quanto presentava il volto cianotico. Il padre in forte stato di agitazione, riferiva che il bimbo aveva appena avuto una crisi epilettica e che i soccorsi non erano ancora giunti.

Prontamente gli agenti, considerato lo stato del piccolo e che a quell’ora il traffico cittadino avrebbe potuto compromettere la vita del neonato, hanno deciso di prenderlo in braccio e di condurlo con la volante della Polizia al Pronto Soccorso.

Contestualmente hanno avvisato la Sala Operativa, affinchè venisse allertato il personale sanitario, dell’immediato arrivo del piccolo paziente.

L’esperienza maturata dagli Agenti ha consentito durante il tragitto, di effettuare le manovre adatte affinchè il neonato, non si soffocasse con la propria lingua.

Finalmente la corsa della volante, in emergenza, si è conclusa con l’arrivo al Pronto Soccorso, ove i sanitari prontamente hanno accolto il neonato per le ulteriori manovre di salvataggio e tranquillizzando i genitori per lo scampato pericolo.

Redazione StatoQuotidiano.it