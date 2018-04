Foggia. “Hot topics in malattie infettive”

Di:

Foggia. Lunedì 16 e martedì 17 aprile 2018 si terrà nell’Aula Dipartimento Studi Umanistici in Via Arpi 176 a Foggia il convegno “Topics in Malattie Infettive”, Presidente la Prof.ssa Teresa Antonia Santantonio, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, con il patrocinio della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT).

Il convegno avrà inizio lunedì 16 aprile alle ore 14.00 con l’introduzione dei lavori e il saluto della Presidente Prof.ssa Teresa Santantonio, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Prof. Maurizio Ricci, del Direttore Generale del Policlinico “Ospedali Riuniti” Dott. Vitangelo Dattoli e del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia Prof. Lorenzo Lo Muzio.

La prima sessione, con inizio alle 14.30, sarà dedicata alle epatiti virali, focalizzando l’attenzione sulle prospettive future e sarà moderata dalla Prof.ssa Teresa Santantonio e dalla Prof.ssa Rosa Prato.

Nella seconda sessione, prevista per le ore 17.00, moderatori il Prof. Gioacchino Angarano – Bari e la Prof.ssa Laura Monno – Bari, verranno presentate le novità riguardanti l’infezione da HIV.

Nella terza sessione, prevista per martedì 17 aprile alle ore 9.00 e moderata dalla Prof.ssa Santantonio e dalla Dott.ssa Laura Moffa Direttore Sanitario degli “Ospedali Riuniti” di Foggia, verranno discusse tematiche di grande attualità quali le infezioni nosocomiali e l’antibioticoresistenza, con la partecipazione del Prof. Uwe Frank, Professore ordinario di Igiene e Microbiologia presso l’Università Di Heidelberg, coordinatore europeo del progetto sull’impatto dell’antibioticoresistenza (BURDEN) e controllo delle infezioni associate all’assistenza (IMPLEMENT).

Nella quarta sessione, prevista per le ore 11.00, moderatori il Prof. Gioacchino Angarano e la Prof.ssa Gilda Cinnella, si parlerà delle novità diagnostiche e dei nuovi antibiotici per le infezioni da batteri multiresistenti.

Infine la quinta sessione, alle ore 14.00 di martedì 17 aprile, sarà moderata dalla Prof.ssa Maria Pia Foschino e dal Prof. Gianluigi Vendemmiale e sarà dedicata alle patologie emergenti e riemergenti come infezioni fungine invasive, tubercolosi e sifilide.

“Il convegno affronterà alcune delle tematiche più attuali in campo infettivologico, con l’intervento di esperti sia nazionali che internazionali – ha dichiarato la Presidente Prof.ssa Teresa Santantonio. Verranno presentate le novità riguardanti le epatiti virali e l’infezione da HIV, le infezioni nosocomiali e dell’antibioticoresistenza. Alla luce del numero crescente di infezioni correlate all’assistenza e della ampia diffusione di batteri multi resistenti è diventato prioritario conoscere e applicare appropriate strategie per la prevenzione e l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici. Si parlerà, inoltre, delle nuove tecniche diagnostiche e delle terapie antimicrobiche oggi disponibili, delle patologie emergenti e riemergenti e al ruolo cruciale delle vaccinazioni come cardine della prevenzione delle malattie infettive”.

L’iscrizione al convegno è gratuita, ma obbligatoria ed include la partecipazione alle sessioni scientifiche e l’attestato di partecipazione.

All’evento sono stati attribuiti n. 7,7 crediti per Biologi, Farmacisti, Infermieri e per Medici Specialisti in Infettivologia, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Microbiologia e Virologia, Medicina Interna, Dermatologia e Venerologia e per tutte le discipline Mediche – Chirurgiche.