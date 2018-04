Incidente sulla SS16 verso Foggia: coinvolti 3 mezzi

Anas, lavori (statoquotidiano - lanazione@)

Bari, 12 aprile 2018. Anas comunica che a causa di un incidente sulla strada statale 16 'Adriatica' il traffico in direzione Foggia è provvisoriamente deviato allo svincolo San Giorgio, nel comune di Bari, con indicazioni in loco. Nell'incidente sono coinvolti un furgone e due veicoli e non si registrano feriti. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

