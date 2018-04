Indagini ad Agraria. Volpe: “Ho difeso l’università di Foggia in anni drammatici”

Di:

Foggia, 12 aprile 2018. E’ sotto choc l’università di Foggia per quello che è successo stamattina. Alle corone di alloro, alle foto, ai fiori e ai coriandoli della festa nel cortile di Agraria, fa da contraltare un gelido silenzio nei dipartimenti e fra i dirigenti. Questo il clima che si respirava oggi pomeriggio. La guardia di Finanza è arrivata alla facoltà di agraria mentre si svolgevano le sedute di laurea. Tre commissioni al lavoro, parenti, amici.

Sequestrati computer e notificati avvisi di garanzia ad una ventina di docenti, fra ricercatori e professori, per un’indagine che è partita qualche tempo fa su denuncia di alcuni professori della facoltà medesima. Ad un certo punto – siccome per svolgere le sedute di laurea è necessario avere almeno sette persone in commissione e molti di loro erano stati invitati a recarsi nei loro studi per prendere il materiale richiesto- le commissioni hanno sospeso per un po’ la loro attività.

Pare che uno degli indagati non fosse in sede in una giornata in cui, essendoci la sessione finale del corso di studi, non si poteva rischiare di non trovare qualcuno. Il docente è arrivato, in ogni caso.

Fra gli indagati, anche l’ex rettore dell’Università di Foggia Giuliano Volpe, che ha rivestito tale incarico dal 2018 al 2013, periodo cui il Pon su cui si indaga si è svolto. “Questa è la durata amministrativa- dice Volpe- mi auguro che l’intera comunità accademica si faccia sentire per difendere chi l’ha tutelata in anni drammatici”. A proposito dell’intervento delle Fiamme Gialle verificatosi in mattinata, aggiunge: “Uno ci mette anni e fatica per conquistarsi credibilità che si brucia in pochi momenti. La questione è questa: io sono a posto con la mia coscienza, ho sempre operato per il bene dell’Università”.

Secondo l’ex rettore “dalle carte delle indagini non si capisce quello che si contesta, vedo che si fa riferimento al Pon. Una quota di questi progetti usata per spese generali? Ma i progetti di ricerca non li fanno solo i ricercatori che ricevono il finanziamento, si fanno perché c’è una struttura, ci sono spazi, macchine. Quello che si contesterebbe è che una quota, il 19%, è stata destinata al bilancio di Ateneo, per pagare le spese generali. Ricordo che dal 2008 l’università di Foggia rischiava di chiudere per il taglio del 10% del Ffo (fondo di finanziamento ordinario). Quando sono andato via da rettore ho lasciato un bilancio in attivo, è ridicolo, assurdo denunciare per questo”. La denuncia è partita di due docenti dell’Ateneo, Alessandro Del Nobile e Diego Centonze, sulle modalità di utilizzo dei fondi ottenuti con il Pon dai gruppi di ricerca del Da.Re. “Spero di poter dimostrare al magistrato- dice Volpe- di come abbia fatto il bene dell’Università di Foggia e non di ogni singolo docente”. Le indagini riguardano praticamente tutti coloro che si sono impegnati nel Pon Ricerca e Competitività 2007-2013.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 12 aprile 2018

Redazione StatoQuotidiano.it

———–

Focus

Indagati UniFg. Ricci “Attendo con serenità. Controlli già fatti”

Truffa fondi ricerca,perquisizioni UniFg

UniFoggia, indagini Fiamme Gialle “21 indagati per truffa”