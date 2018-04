Mainiero “Madaga, le magie transattive dell’avvocatura falliscono ancora”

Di:

Foggia. “Nonostante i frenetici e laboriosi tentativi messi in piedi dall’amministrazione Landella il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha respinto il tentativo conciliativo che voleva riconoscere alla Madaga srl un “equo indennizzo” di € 2.363.141,90 al fine di non ottemperare al giudicato di cui alla sentenza n. 525/12 che prevedeva l’ordine di ripristino dei luoghi”. Cosi il Capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Mainiero.

“Infatti – precisa il Consigliere Comunale – , il giudicato formatosi sulla sentenza n. 525/12 – confermata in appello- ha annullato la Determinazione dirigenziale – Ufficio Speciale del Piano – n. 713/2010 ed il verbale di seduta dell’Ufficio del Piano del 20/03/2010 con i quali, a mezzo di una variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 254/2008 rilasciato al Consiorzio Unitario Coop Casa, nell’acconsentire alla rotazione del corpo di fabbrica di 180°, è stata anche variata illegittimamente la viabilità”.

Ancora una volta le magie transattive dell’avvocatura comunale, trasformate in volontà politica con delibera di giunta, fortunatamente per la Città non hanno prodotto effetti.

La Madaga srl, proprietaria di una villa bifamiliare su un lotto adiacente, ha insistito affinché il Tribunale ordinasse al Comune di Foggia di adottare i provvedimenti necessari al ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione del manufatto realizzato, assolutamente incompleto essendo stata realizzata l’ossatura in cemento e le tompagnature perimetrali.

L’amministrazione Landella ha tentato ogni resistenza al fine di vedersi riconosciuta la possibilità, da parte del Tribunale, di una condanna al risarcimento del danno alla Madaga in ragione dell’abbattimento.

La cosa più sconcertante, afferma Mainiero, a parte la pervicacia mostrata dall’Ente, è il fatto di aver eccepito “l’interesse pubblico” del manufatto del Consorzio Coop Casa in ragione del fatto che l’edificio da demolire rientra nel Programma ex legge 167.

Cioè, per l’Amministrazione Landella e l’avvocatura, nella persona del Dirigente avv. Dragonetti, al danno andava aggiunta la beffa, intendendo per interesse pubblico il fatto che quegli edifici fossero realizzati e che dovessero mantenere la rotazione di 180°, e questo interesse pubblico giustificava il riconoscimento alla Madaga SRL di circa 2.5 milioni di euro. Al fine di realizzare questo “capolavoro amministrativo” Landella e la sua Giunta provvedono addirittura ad istituire un Collegio di stima con una specifica delibera di G.C. n.30 del 17/03/2017.

Dopo circa 3 mesi di lavoro il “collegio di stima”addiviene alla determinazione dell’equo ristoro, stabilito in € 1.462.141,90 per il danno patrimoniale a cui vanno sommati € 900.000,00 per il danno non patrimoniale.

Al di là di ogni ragionevole criterio utilizzato da questo collegio, ciò che sfugge è come si possa pensare di riconoscere circa 2.5 milioni di euro quando il semplice abbattimento e la ricostruzione del manufatto del consorzio non comporterebbe una spesa superiore a 400 mila euro, lasciando tra l’altro la proprietà degli immobili alla Madaga Srl, che li avrebbe quindi potuti vendere.

Altre considerazioni andrebbero fatte sulla circostanza che il danno patrimoniale subito dalla Madaga SRL andrebbe ricondotto al fatto che la “villetta a schiera” composta da due alloggi rientra nella cosiddetta “edilizia convenzionata” la quale prevede un prezzo di vendita di prima cessione pari ad € 1.300,00 al Mq e pertanto la Madaga srl non avrebbe mai potuto conseguire un prezzo di vendita superiore ad € 450 mila, complessivamente per i due appartamenti, ai quali evidentemente va sottratto il costo di costruzione!

In pratica per la commissione di stima voluta dall’amministrazione del sindaco “Landella il dimissionario” si sarebbe potuto riconosciere alla Madaga SRL circa 2.5 milioni di euro per il risarcimento del danno dovuto al “soffocamento” del suo immobile, che avrebbe poi potuto tranqullamente vendere come da convenzione.

Sul danno non patrimoniale, quantificato in 900 mila euro, evito ogni commento conclude mainiero, ma ricordo alla illustrissima “commisione di stima” che la Suprema Corte, a cui fa riferimento, afferma semplicemente andrebbe innanzitutto calcolato e poi dimostrato. Per fortuna il TAR ha ribadito che le sentenze semplicemente vanno eseguite, e “l’immobile abusivo” abbattuto”.

(Nota stampa)