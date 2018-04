Controlli carabinieri (immagine d'archivio)

Manfredonia, 12 aprile 2018. UNA Fiat Grande Punto di proprietà di un dipendente civile della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia è andata in fiamme ieri sera, verso le ore 23.30, in Largo Baselice, nei pressi del Lungomare del centro sipontino. Probabile una natura dolosa dell’incendio ma non ci sono certezze. Indagini in corso dei Carabinieri. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Manfredonia, in fiamme auto di un dipendente della Capitaneria ultima modifica: da

