Manfredonia. “La prevenzione comincia da piccoli… Lions”

Manfredonia, 12 aprile 2018. Prende il via oggi, giovedì 12 aprile, una serie di sei incontri, organizzati dal Lions Club Manfredonia Host in collaborazione con l’I.C. Perotto Orsini, che ha come comune denominatore la prevenzione che comincia da piccoli per dare vita a degli autentici “leoncini”, come forza e vigore.

Giocando con il nome del Club promotore dell’iniziativa, l’intero progetto si intitola “La prevenzione comincia da piccoli… Lions” e prevede incontri con medici ed esperti che si rivolgeranno ad insegnanti e genitori per fornire informazioni e provvedere ad una corretta formazione su temi che riguardano la salute dei più piccoli.

Tutti gli incontri avranno luogo presso l’Aula Magna dell’Istituto Orsini, in Largo del Seminario e, d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’I. C Orsini-Perotto, prof.ssa Maria Angela Sinigaglia, si articoleranno in due tranche, primaverile ed autunnale.

La prima tranche parte quindi giovedì 12 aprile alle ore 16.30 e avrà per tema “La prevenzione delle malattie oculari, dai bilanci di salute all’oculista”, esperti la dott.ssa Anna D’Ambrosio, specialista in oftalmologia, e il dott. Pasquale Conoscitore, pediatra. Faranno seguito venerdì 4 maggio, l’incontro sul tema “Alimentazione e prevenzione dell’obesità infantile” a cura del Dott. Serafino Pietro Marcolongo, Dietologo e Medico Estetico, e martedì 29 maggio quello incentrato su “Vaccino strumento di prevenzione” a cura del dott. Pasquale Conoscitore, pediatra.

Dopo la pausa estiva l’impegno lionistico riprenderà con altri tre incontri che, tra settembre e novembre, affronteranno con gli esperti problematiche dentali, comportamentali e ortopediche, tutte volte, come sottolineato dalla presidente del Lions Club Manfredonia Host, prof.ssa Carlotta Fatone, a tutelare il benessere globale dei nostri piccoli, in armonia con il mondo della scuola e della famiglia.