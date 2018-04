Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

Manfredonia, 12 aprile 2018. Un gruppo di ignoti, composto probabilmente da 4 persone, ha fatto irruzione nella notte in un un parco fotovoltaico in località ‘Torretta’, a Borgo Mezzanone, in agro di Manfredonia. Lo riporta foggiatoday.it. I malviventi, con il volto travisato e armate di bastoni – hanno minacciato il guardiano del parco, che sarebbe stato “legato e imbavagliato”. Asportati furtivamente un centinaio di pannelli fotovoltaici. Indagini in corso della Polizia. Manfredonia, rapina in parco fotovoltaico a Borgo Mezzanone ultima modifica: da

