Saverio Mazzone, attuale presidente dell'Agenzia del Turismo di Manfredonia (archivio)

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, tutti ne parlano. Di #turismo (e #cultura) a tutto tondo ne ha discusso oggi in diretta social Saverio Mazzone, A.U. dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia, raccogliendo l’invito di Stato Quotidiano. Video

Mazzone "Manfredonia è più attrattiva. Al lavoro per migliore fruizione beni" (VIDEO)

