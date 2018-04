Progetto ECOTYRE, Magno interroga

Di:

OGGETTO: Interrogazione al Sindaco di Manfredonia, su progetto ECOTYRE s.r.l., che prevede la “installazione di un impianto recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso), sito all’interno dell’area industriale del comune di Monte Sant’Angelo” nelle immediate vicinanze di Manfredonia. A RISPOSTA SCRITTA.

Il sottoscritto, Italo Magno, consigliere comunale dell’Associazione Culturale e Politica Manfredonia Nuova, si rivolge al Sig. Sindaco per interrogarlo sulla questione in oggetto indicata ed all’uopo

ESPONE QUANTO SEGUE

1. I redattori del Progetto, di cui all’oggetto, hanno chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), di cui all’art. 20 del D.Lgs 16/01/2008, e la Provincia di Foggia, con determina del Responsabile del Servizio Ambiente, datata 12.01.2011, ha autorizzato “un impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di pneumatici fuori uso nel Comune di Monte Sant’Angelo”, in località Pace, senza la V.I.A., in quanto non “assoggettabile a Valutazione Impatto Ambientale”, quasi ignorasse la nota vicinanza, della zona interessata, al Centro abitato di Manfredonia e lo stato di grave inquinamento in cui versa il sito ex EniChem, che dopo più di quarant’anni aspetta ancora di essere bonificato;

2. Il progetto prevede la “installazione di un impianto recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso), sito all’interno dell’area industriale del comune di Monte Sant’Angelo”, in località Pace, isola 10 dell’ex Enichem, a pochi metri dalle nostre abitazioni;

3. Nello Studio Preliminare Ambientale, la ECOTYRE S.r.L. afferma che giacché il procedimento di recupero e riciclo delle gomme trattate avviene in capannoni, di complessivi 2000 mq., “l’intervento proposto non prevede impatti significativi sulle risorse naturali”.

4. In realtà, nell’esaminare le diverse fasi dello smaltimento e riciclo della produzione, c’è un punto molto significativo, che riguarda il “recupero di energia tramite incenerimento”, perché le sostanze più refrattarie al riciclo e allo smaltimento vanno bruciate e di conseguenza producono fumi; inoltre “le attività, oggetto del presente studio, interferiscono seppure limitatamente alle operazioni di carico e scarico con l’atmosfera” tant’è che l’ECOTYRE a tal proposito “ha presentato apposita domanda alla Provincia di Foggia per le emissioni in atmosfera” nonché “ per la “loro movimentazione e trattamento”;

5. Né è da sottovalutare la rumorosità di tutto l’impianto e dei mezzi (camion principalmente) che entreranno ed usciranno dai capannoni durante tutto il ciclo lavorativo, il che sarebbe sopportabile se le continue operazioni di carico e scarico avvenissero lontanissimo dal centro abitato, non nelle condizioni di assoluta vicinanza alle nostre case;

6. Nello Studio preliminare ambientale, per la località in cui avverranno le operazioni di recupero/riciclo, si fa ripetuto riferimento all’”Area Industriale di Monte Sant’Angelo”, ed ai 2500 metri esistenti tra il luogo di lavorazione industriale e gli abitanti (di Monte), facendo finta di ignorare che ci sono altre anime a pochi metri dall’area interessata dalle operazioni di smaltimento e che, per la vicinanza antropica alle operazioni industriali, occorre far riferimento agli abitanti viciniori non certamente a quelli che fa comodo indicare.

PER TUTTO QUESTO CHIEDE ALLA S.V

 Se non ritiene che, per i motivi espressi in premessa, la Provincia di Foggia abbia fatto un atto di arbitrio, assolvendo la ECOTYRE s.r.l. dalla Valutazione di Impatto Ambientale;

 Se ritiene che la nostra città possa ancora patire altro inquinamento, oltre quello già subito, o non sia ormai giunto il tempo di chiedere a gran voce il disinquinamento del nostro mare e di tutto il sito Ex Enichem, ancora fortemente avvelenato;

 Se non debba aprire un confronto con il vicino Comune di Monte Sant’Angelo affinché, nel reciproco rispetto, scelga nel proprio territorio un apposito sito industriale, in area non inquinata e soprattutto lontana dai suoi cittadini come dai nostri.

Manfredonia, 11 aprile 2018.

Prof. Italo Magno

Consigliere Comunale