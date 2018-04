Pulizia Torrione Santa Maria. Marasco “Ripulito tutto volontariamente, ma in futuro?”

Di:

Manfredonia, 12 aprile 2018. Senso civico e abnegazione: è quanto mostrato stamani dagli ispettori ambientali territoriali della Civilis di Manfredonia, guidati dal Presidente Giuseppe Marasco, intervenuti nei pressi del Torrione Santa Maria a Manfredonia , con pulizia dell’area da rifiuti quali bottiglie di plastica e vetro, cartacce, pezzi di ferro.

“La solita inciviltà di alcuni cittadini”, commenta il Presidente della Civilis, Marasco. “Per colpa di pochi pagano in termini di pulizia tutti”.

“Grazie al sostegno ricevuto dai due ispettori ambientali che mi hanno affiancato stamani – dice Marasco – il torrione, di recente interessato da lavori e manutenzione nell’ambito del Parco Lama Scaloria, è stato ripulito. Il tutto in modo gratuito e volontario”, aggiunge.,

Al termine dell’intervento, gli ispettori ambientali territoriali della Civilis hanno consegnato due bustoni d’immondizia, contenente i rifiuti raccolti, all’ASE di Manfredonia.

“In futuro chi si occuperà di raccogliere i rifiuti nell’area?”, si chiede il presidente Marasco richiedendo da un lato un maggiore intervento degli organi preposti alla pulizia nell’area, da un altro esortando i cittadini ad un maggior civismo e rispetto della propria città. “Interveniamo in modo gratuito e volontario, ma interveniamo. Che i nostri interventi possano fungere da monito ed esortazione per tutti, in primis per quanti addetti alle attività di pulizia”.

