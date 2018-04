http://www.ilikepuglia.it (IMMAGINE D'ARCHIVIO, ASL BARI)

Di:



Bari. La Giunta ha provveduto oggi, al termine del periodo di proroga, alla nomina dei commissari straordinari delle Asl di Bari, Taranto e Lecce, nelle persone dei direttori generali già in carica. Questo nelle more della nuova procedura di nomina dei direttori generali, prevista dalla legge nazionale. Regione. Giunta nomina Commissari Asl i dg in carica ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.