Foggia. Domani 13 aprile, alle ore 11.00, in Viale Vittorio Veneto 108 a San Nicandro Garganico, si svolgerà la cerimonia di intitolazione ed inaugurazione della caserma, sede della locale Tenenza della Guardia di Finanza, al “Brigadiere Giuseppe Lapalorcia Medaglia d’Argento al Valor Militare”. La cerimonia sarà presieduta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi, del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Vito Augelli, e del Comandante Provinciale Foggia, Colonnello Francesco Gazzani. Saranno presenti le massime Autorità politiche, civili, religiose e militari della Regione Puglia e della Provincia di Foggia. Le SS.LL. avranno la possibilità di documentare le varie fasi dell’evento previo accredito presso questo Comando Provinciale, da effettuare entro la data odierna. San Nicandro, intitolazione Caserma Tenenza Guardia di Finanza ultima modifica: da

