Esterno facoltà di agraria (st@) ARCHIVIO

Di:



Foggia. Sarebbero 21 le persone iscritte nel registro degli indagati, nell’ambito di un’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Foggia, per una presunta “truffa” oltre ad un “abuso di ufficio” nell’ambito di alcune attività nel Dipartimento di Agraria dell’Università del capoluogo dauno. Lo riporta Foggiatoday.it. UniFoggia, indagini Fiamme Gialle “21 indagati per truffa” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.